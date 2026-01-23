Wizz Air stockt die Verbindung Pressburg/Bratislava - Kaschau/Kosice auf

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Inlandsflügen auf der Strecke Pressburg/Bratislava – Kaschau/Košice erhöht die Fluggesellschaft Wizz Air die Flugfrequenz auf dieser Strecke auf bis zu 13 Flüge pro Woche. Flugtickets können ab sofort gebucht werden.

Die Anzahl der wöchentlichen Flüge auf der Inlandsstrecke wird bereits in zwei Monaten, ab dem 21. März 2026, von derzeit 9 Flügen pro Woche auf 13 Flüge erhöht. Zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice wird somit zweimal täglich geflogen – es werden morgendliche und abendliche Flüge angeboten, außer mittwochs, an denen nur ein Flug angeboten wird.

„Wir freuen uns, dass wir die Flugverbindung zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice weiter ausbauen können. Die Nachfrage nach dieser Strecke hat unsere Erwartungen bereits übertroffen. Mit der Erhöhung der Flugfrequenz reagieren wir auf das wachsende Interesse der Passagiere“, sagte Vera Jardan, Managerin für Unternehmenskommunikation bei Wizz Air. „Die Einführung der ersten Inlandsverbindung in der Slowakei war für Wizz Air ein wichtiger Meilenstein. Wir werden unser Flugangebot kontinuierlich erweitern, um den Passagieren eine größere Auswahl an Strecken, attraktive Reiseziele und erschwingliche, flexible Reisemöglichkeiten zu bieten“, fügte Vera Jardan hinzu.

Die Flugverbindung zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice verkürzt die Reisezeit zwischen West- und Ostslowakei erheblich und beschleunigt Geschäftsreisen, Familienbesuche und Wochenendaufenthalte in beide Richtungen. Die hohe Flugfrequenz ist so konzipiert, dass sie Flexibilität für Tagesrückflüge sowie bequeme Umstiege innerhalb des Wizz Air-Netzes bietet. Die neue Verbindung hilft den Einwohnern, ihre täglichen Pläne innerhalb eines Tages zu erledigen, und eröffnet gleichzeitig einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum und zu ganzjährigen Kulturveranstaltungen wie den Tagen der Stadt Kaschau/Košice, betont der Stefanik-Flughafen von Pressburg/Bratislava in einer Aussendung.

Derzeit bietet Wizz Air aus der Slowakei (Flüge auch von anderen Flughäfen) insgesamt 35 Strecken zu 34 Zielen in 22 Ländern an. Im Jahr 2025 führte die Fluggesellschaft mehr als 2.000 Flüge von und nach Slowakei durch, beförderte fast eine halbe Million Passagiere und erreichte eine Flugausführungsrate von 99,78 %, was zu den höchsten Werten in der Luftfahrtbranche gehört.

(red TT / PM BTS)