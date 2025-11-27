Kürzlich eröffnete Wizz Air ihre neue Basis auf dem slowakischen Hauptstadtflughafen offiziell. Jene in Wien schließt dagegen in den nächsten Monaten ihre Pforten. Dafür verantwortlich sind die hohen Standortkosten am Flughafen Wien, eine unmittelbare Folge inkompetenter (grüner) österreichischer Wirtschaftspolitik. Stichwort Luftverkehrssteuer. Die ersten der neuen Flugverbindungen wurden bereits aufgenommen.

Am Flughafen M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava wurden am 21. November die ersten Passagiere begrüßt, die in die zweitgrößte Stadt der Slowakei, nach Kaschau/Košice, fliegen. Die neue Inlandsflugverbindung zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice wurde heute von der Fluggesellschaft Wizz Air mit ihren 239-sitzigen Flugzeugen vom Typ Airbus A321neo mit täglicher Frequenz in Betrieb genommen. Kaschau/Košice ist ein bedeutendes Zentrum der karpatendeutschen Volksgruppe und Sitz des Karpatendeutschen Vereins. Für die Passagiere des Erstfluges gab es eine Begrüßung eine kleine Bewirtung in Form von Morgenkaffee und Snacks, Wizz Air verteilte Souvenirs.

„Wir freuen uns sehr, dass nach sechs Jahren wieder eine regelmäßige Flugverbindung zwischen Bratislava und Košice für Reisende angeboten wird. In weniger als einer Stunde Flugzeit wird Westslowakei mit Ostslowakei verbunden, was zweifellos nicht nur für beide Flughäfen im Hinblick auf ihre Entwicklung von Vorteil sein wird, sondern vor allem auch für Geschäftsreisende, Studenten und Touristen. Wir danken daher der Fluggesellschaft Wizz Air dafür, dass sie neben einer Vielzahl neuer internationaler Flüge, die sie für Passagiere von Bratislava aus anbietet, auch eine Inlandsverbindung in ihr Angebot aufnimmt", erklärte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Anlässlich des Erstfluges auf der Strecke Pressburg/Bratislava – Kaschau/Košice kündigte Wizz Air zwei weitere neue Flugverbindungen ab Pressburg/Bratislava an. Insgesamt wird das Unternehmen im Jahr 2026 insgesamt 29 Linienflüge ab der slowakischen Hauptstadt durchführen.

„Der heutige Erstflug zwischen Bratislava und Košice ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der innerstaatlichen Verbindungen in der Slowakei. Wir freuen uns, Teil dieser Entwicklung zu sein“, sagte András Szabó, Vertriebsleiter von Wizz Air für Mittel- und Osteuropa.

„Bei dieser Gelegenheit möchten wir zwei weitere neue Flugverbindungen ab Bratislava ankündigen – nach Kutaisi und Eriwan, die wir im Januar aufnehmen werden. Gleichzeitig verlängern wir den Betrieb der Verbindung vom Flughafen Poprad-Tatry nach Danzig von der Wintersaison bis in die Frühjahrssaison bis zum 5. Juni 2026. Diese Neuigkeiten sind ein Beweis für unsere kontinuierlichen Investitionen in der Slowakei und unsere Verpflichtung, den Reisenden mehr Möglichkeiten, mehr Komfort und mehr Reiseangebote zu bieten“, fügte András Szabó von Wizz Air hinzu.

(red / BTS)