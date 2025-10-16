Details zur Wizz Air Basis in Pressburg: Größte Expansion in der Geschichte des Flughafens Bratislava

Des einen Freud des anderen Leid. Nach der Ankündigung von Wizz Air, ihre Basis auf dem Flughafen Wien wegen der hohen Standortkosten zu schließen, freut man sich nun in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, auf Deutsch besser bekannt als Pressburg. Die Eröffnung einer Basis durch Wizz Air und die Verdoppelung der dort stationierten Flugzeuge ist nach Angaben des Flughafens "die größte Expansion in unserer Geschichte".

Die Fluggesellschaft Wizz Air wird ihre Basis auf dem Flughafen von Pressburg/Bratislava, die sie am 14. November eröffnet, noch größer ausbauen, als ursprünglich angekündigt. Zu den beiden stationierten Flugzeugen vom Typ Airbus A321neo kommen zwei weitere hinzu, sodass insgesamt vier Flugzeuge an der Basis in Pressburg/Bratislava stationiert werden und zwölf neue Flugrouten bedienen werden. Unter anderem wird es wieder eine Inlandsflugverbindung von der Hauptstadt Pressburg/Bratislava ins ostslowakische Kaschau/Košice, wo der "Karpatendeutsche Verein", die Vertretung der deutschsprachigen Minderheit in der Slowakei, ihren Sitz hat.

Der Flughafen Pressburg/Bratislava (BTS) begrüßt die Entscheidung von Wizz Air, ihre Basis und ihre Betrieb in der Slowakei mit zwei weiteren Flugzeugen und insgesamt zwölf neuen Strecken ab Pressburg/Bratislava, darunter die Inlandsverbindung nach Kosice, auszubauen. Die Flüge starten am 21. November 2025, weitere Verbindungen werden im Januar und März 2026 aufgenommen, teilte der Airport mit. Diese Entwicklung unterstreicht die Rolle des Flughafens bei der Stärkung der Flugverbindungen für Passagiere in der gesamten Slowakei. Tickets sind bereits in Kürze auf der offiziellen Website von Wizz Air und über die mobile App erhältlich, heißt es.

Der Flughafen Bratislava wird die verfügbaren Kapazitäten für Reisende, die von der Hauptstadt abfliegen und dort ankommen, erhöhen. Zusammen mit Wizz Air sorgt diese Wachstumsphase für einen bedeutenden Aufschwung für das kommende Jahr und erweitert das Angebot an Flugplänen und Zielen für Kunden in der gesamten Slowakei, ist man im Management des slowakischen Hauptstadtflughafens überzeugt.

Für Passagiere aus Pressburg/Bratislava bedeutet die Netzwerkerweiterung mehr Nonstop-Flüge zu wettbewerbsfähigen Preisen und eine verbesserte Anbindung über Pressburg/Bratislava an die wichtigsten Städte Europas. Durch die Anbindung Pressburgs/Bratislavas an wichtige Stadt- und Urlaubsziele sowie durch die Einrichtung eines regelmäßigen Inlandsflugdienstes zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Kosice wird Pressburg/Bratislava Geschäftsreisen, Besuche bei Freunden und Verwandten sowie den Tourismus erleichtern und damit die slowakische Wirtschaft insgesamt unterstützen.

Nach der Eröffnung der Basis im August bestätigt die heutige Ankündigung 12 zusätzliche Verbindungen ab Bratislava, angeführt von der Inlandsstrecke Bratislava–Košice ab dem 21. November 2025, mit weiteren Starts im Januar und März 2026. Dieser Schritt steht im Einklang mit den allgemeinen Fortschritten im slowakischen Streckennetz, darunter die kürzlich vorgestellte Verbindung Poprad-Tatry–Danzig.

Jozsef Varadi, CEO von Wizz Air, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit dem Flughafen Bratislava durch die Einführung von 12 weiteren neuen Strecken, darunter die mit Spannung erwartete Inlandsverbindung nach Košice, zu vertiefen. Der heutige Tag ist in der Tat ein historischer Meilenstein, denn mit diesen zusätzlichen Strecken bietet Wizz Air die höchste Anzahl an Linienflügen, die von einer einzigen Fluggesellschaft in Bratislava durchgeführt werden. Mit unserer jungen, effizienten Flotte, unserem zuverlässigen Betrieb und unseren täglich günstigen Tarifen profitieren Reisende in der Slowakei von einer größeren Auswahl und einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis – egal, ob sie einfache Tagesausflüge zwischen den beiden größten Städten planen oder über Bratislava zu einer größeren Auswahl an europäischen Zielen weiterreisen möchten. Wir freuen uns darauf, Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen und das weitere Wachstum des slowakischen Luftverkehrsmarktes zu unterstützen. Ich denke, Wizz Air wird eine große Erfolgsgeschichte für die Slowakei sein, und die Slowakei wird eine große Erfolgsgeschichte für Wizz Air sein.“

Jozef Raz, Verkehrsminister der Slowakischen Republik, sagte: „Das sind großartige Neuigkeiten für Reisende und auch ein Beweis dafür, dass Bratislava und die Slowakei auf großes internationales Interesse stoßen. Ich freue mich auf die neuen Strecken und bin auch froh, dass wir heute eine Vereinbarung für eine Verbindung unterzeichnet haben, auf die wir alle seit Jahren gewartet haben. Direktflüge zwischen Bratislava und Košice werden eine schnelle, komfortable und sichere Alternative für Reisen zwischen dem Osten und Westen des Landes bieten. Ich glaube, dass diese Verbindung großes Interesse wecken wird.“

Dusan Novota, CEO des Flughafens Bratislava, sagte: „Zusammen mit unserem langjährigen Partner Wizz Air geben wir die größte Streckenerweiterung in der Geschichte unseres Flughafens bekannt – der wichtigste Schritt in unserer Entwicklung. Wir treffen derzeit operative Vorbereitungen, um dieses Wachstum reibungslos und sicher zu bewältigen, wobei wir im nächsten Jahr möglicherweise 3 bis 4 Millionen Passagiere erreichen werden. Wir danken Wizz Air und dem Verkehrsministerium der Slowakischen Republik herzlich für ihre kontinuierliche Unterstützung des Tourismus in der Slowakei und der Entwicklung des Flughafens Bratislava.“

Die neuen Strecken der Wizz Air ab BTS (laut Information des Flughafens BTS, Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten; Austrian Wings übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben):

ROUTES FREQUENCY FARES FROM2 STARTS Bratislava – Kosice 9x Weekly € 19.99 21 November 2025 Bratislava – Larnaca 3x Weekly € 39.99 12 January 2026 Bratislava – Chisinau 3 x Weekly € 19.99 12 January 2026 Bratislava – Berlin 4x Weekly € 19.99 16 March 2026 Bratislava – Dortmund 3 x Weekly € 19.99 17 March 2026 Bratislava – Rome Daily € 19.99 16 March 2026 Bratislava – Tirana 3 x Weekly € 19.99 16 March 2026 Bratislava – Ohrid 3 x Weekly € 19.99 17 March 2026 Bratislava – Prishtina 4 x Weekly € 19.99 17 March 2026 Bratislava – Tel Aviv 5x Weekly € 49.99 17 March 2026 Bratislava – Tuzla 4 x Weekly € 14.99 29 March 2026 Bratislava – Warsaw 5 x Weekly € 19.99 29 March 2026

(red / BTS)