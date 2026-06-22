ANA startet Japans erstes individuelles SAF-Programm

All Nippon Airways (ANA) hat im Rahmen der laufenden „SAF-Fluginitiative“ zusätzlich zum bestehenden Unternehmensprogramm ein neues individuelles Programm für Privatkunden vorgestellt: Es sieht die direkte Möglichkeit für Fluggäste vor, flugbedingte CO₂-Emissionen durch den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu reduzieren. Durch eine Zusammenarbeit mit dem norwegischen Softwareunternehmen Chooose können Kunden des japanischen Marktführers ihre persönlichen flugbezogenen Emissionen nachvollziehen und SAF-Umweltzertifikate erwerben, die zur Dekarbonisierung der Luftfahrt beitragen.

„Die ANA-Gruppe räumt der Gestaltung der Zukunft der Luftfahrt und dem Aufbau einer nachhaltigeren Gesellschaft höchste Priorität ein“, erklärte Seiji Ejima, Executive Vice President von ANA. „Die Beschleunigung der Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie durch den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) ist entscheidend für das Erreichen unseres Ziels, die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Mit der Einführung dieses neuen Programms laden wir unsere Kunden ein, sich uns als Partner anzuschließen, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Zum Zeitpunkt des Ticketkaufs können Kunden, die an dem Programm teilnehmen, unter ana.chooose.today Schätzungen der CO₂-Emissionen von Flügen mit ANA einsehen. Von dort aus können Passagiere SAF-Umweltzertifikate erwerben, mit denen sie den erweiterten Einsatz von SAF durch ANA unterstützen. Basierend auf dem Zahlungsbetrag stellt ANA ein Kaufzertifikat aus, aus dem die geschätzten CO₂-Einsparungen hervorgehen. Dies ist das erste Programm einer japanischen Fluggesellschaft, das es einzelnen Kunden ermöglicht, einen Beitrag zu SAF zu leisten.

Die Ausweitung der „SAF Flight Initiative“ auf Privatkunden unterstützt das Ziel der ANA-Gruppe, bis 2050 CO₂-Neutralität im Flugbetrieb zu erreichen. Inzwischen umfasst die Initiative auch ein Unternehmensprogramm und ein eigenes Programm für Frachtkunden. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff (SAF) kann die Treibhausgasemissionen über den gesamten Produktionsprozess im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren. Der individuelle Preis für die Zertifikate errechnet sich anhand von Strecke, Reiseklasse und gewähltem SAF-Anteil inklusive der Gebühren für das Programm. Kaufbelege werden durch den Programmanbieter Chooose ausgestellt – im „Personal Program" in vereinfachter Form, in den „Corporate"- und „Cargo"-Programmen als von Dritten zertifizierte CO₂-Reduktionszertifikate. SAF-Bestand und Programmzuteilung werden regelmäßig unabhängig abgeglichen und geprüft.

(red / NH)