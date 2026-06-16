Air Astana fliegt wieder nach Dubai

Air Astana wird die Flüge von Almaty nach Dubai ab dem 20. Juni 2026 sowie von Astana ab dem 10. Juli 2026 wieder aufnehmen und sukzessive ausbauen.

Aufgrund der Sperrung des iranischen Luftraums verläuft die Route über Pakistan, so dass ein sicherer und zuverlässiger Flugbetrieb gewährleistet ist:

Almaty-Dubai-Almaty

15. – 21. Juni 2026: 2 Flüge pro Woche (Samstag, Sonntag)

22. – 28. Juni 2026: 4 Flüge pro Woche (Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag)

29. Juni – 5. Juli 2026: 6 Flüge pro Woche (täglich außer dienstags)

6. – 12. Juli 2026: 7 Flüge pro Woche (täglich)

Astana-Dubai-Astana

10. – 19. Juli 2026: 3 Flüge pro Woche (Freitag, Samstag, Sonntag)

20. – 26. Juli 2026: 4 Flüge pro Woche (Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag)

27. Juli – 2. August 2026: 5 Flüge pro Woche (täglich außer montags und mittwochs)

3. – 9. August 2026: 7 Flüge pro Woche (täglich)

Passagiere, deren Tickets bereits für Abflüge bis zum 31. Juli 2026 umgebucht wurden, können ihre Buchung kostenlos auf eine frühere Verbindung ändern: ab dem 20. Juni 2026 für Flüge ab Almaty und ab dem 10. Juli 2026 für Flüge ab Astana.

Air Astana beobachtet die Lage in der Region weiterhin aufmerksam und wird den Flugplan bei Bedarf anpassen. Passagiere werden umgehend über Änderungen informiert. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

(red / Air Astana)