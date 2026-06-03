ANA - All Nippon Airways Flug von Wien nach Tokio mit 24 Stunden Verspätung

Viel Geduld brauchten die Passagiere des für gestern geplanten Fluges von Wien nach Tokio. Ihre Maschine wird nämlich erst heute um die Mittagszeit abheben.

Überpünktlich landete gestern um kurz nach 6 Uhr am Morgen der All Nippon Airways Flug NH205 aus Tokio auf dem Flughafen Wien Schwechat. Um 11:25 Uhr hätte die Boeing 787 Dreamliner mit der Registrierung JA871A wieder abheben sollen. Doch der Flug wurde gestrichen, genauer gesagt verspätet - und zwar um ganze 24 Stunden.

Flug NH206 von Wien nach Tokio soll erst heute um 11:25 Uhr starten. Die "gestrandete" Maschine wurde in der Zwischenzeit auf dem Kilo-Block des Wiener Flughafens abgestellt. Die Ursache für die 24-stündige Verspätung ist unklar.

(red)