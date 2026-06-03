AUA fliegt ab sofort wieder nach Tel Aviv

Austrian Airlines hat mit 2. Juni 2026 die Flugverbindung nach und von Tel Aviv wieder aufgenommen. Vorbehaltlich einer positiven Sicherheitseinstufung werden ab nun wieder täglich die Flüge mit der Flugnummer OS1083/OS84 angeboten (Nachtflüge). Eine Ausweitung des Flugangebots auf wöchentlich 11 Verbindungen ist zum 1. Juli 2026 geplant (zusätzlich 4 Tagflüge).

"Unsere Flüge nach und von Amman bleiben bis vorerst inklusive 24. Oktober 2026 ausgesetzt. Gleiches gilt für unsere Flüge nach und von Erbil, auch diese sind bis inklusive 24. Oktober 2026 ausgesetzt. Ebenso wird es bis inklusive 24. Oktober 2026 keine Flüge nach und von Teheran geben", heißt es von der AUA.

(red TT, CvD / OS)