Austrian Airlines (AUA) eröffnet offiziellen Online-Fanshop

Einst gab es in der Canovagasse hinter dem Austrian Airlines Stadtbüro auf dem Wiener Schwarzenbergplatz den "Jet Shop". Dort konnte man Flugzeugmodelle, Uhren, Pilotenbrillen und vieles mehr kaufen. Sowohl das Stadtbüro als auch der "Jet Shop" sind längst Geschichte. Jetzt startet die AUA online mit dem Verkauf von Merchandising Produkten.

Ein Stück Austrian für zuhause, ein Hauch Fernweh im Alltag oder das perfekte Accessoire für die nächste Reise: Austrian Airlines hat genau das Richtige für alle Fans der österreichischen Fluglinie. Ab sofort ist der offizielle Austrian Airlines Online-Fanshop geöffnet und bringt das „Feels like Flying“-Gefühl mit einem Klick auf www.austrian-merch.shop direkt nach Hause.

Der neue Online-Shop präsentiert sich im aktuellen Austrian Look & Feel und greift die Markenwelt der Airline nahtlos auf. Zum Start kann aus einer sukzessive wachsenden Auswahl an hochwertigen Produkten gustiert werden: Im Bereich Lifestyle etwa begeistern stylishe Kappen und coole Socken, im Bereich Travel-Essentials überzeugen praktische Thermobecher, Koffergurte oder auch hilfreiche Smart-Tags. Nicht fehlen dürfen aktuelle und historische Flugzeugmodelle - der Austrian Airlines Dreamliner im Format 1:200 etwa ist ein absolut begehrtes „Hot Item“.

Attraktive Angebote zum Start

Zum Start des Shops profitiert man von exklusiven Eröffnungsaktionen wie 10% Willkommensrabatt ab einem Bestellwert von 50 Euro mit dem Gutscheincode WELCOME10 sowie kostenlosem Versand ab einem Bestellwert von 75 Euro. Die ersten 100 Bestellungen erhalten zusätzlich einen exklusiven 5 Euro Gutschein für die Austrian Melangerie, dem Onboard-Service von Austrian Airlines mit einer breiten Auswahl an Erfrischungen und Snacks. Der Rabatt wird nach erfolgreicher Anmeldung im Shop automatisch angewendet.

„Mit unserem neuen Onlineshop und den mit viel Herz ausgewählten Produkten bringen wir die Welt von Austrian Airlines direkt zu ihren Fans - ganz im Sinne von „Feels like Flying“ kann man sich ein Stück unserer Airlines für zuhause bestellen“, erläutert Ingrid Gogl, Senior Director Brand & Communication bei Austrian Airlines.

Online im Shop stöbern unter: www.austrian-merch.shop

(red / OS)