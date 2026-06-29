BARIG stärkt Engagement in der Luftfracht weiter

Die Luftfracht ist für die deutsche und die globale Wirtschaft von hoher Bedeutung, sieht sich aber erschwerten Rahmenbedingen gegenüber. Deshalb baut der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) sein Engagement im Bereich Luftfracht weiter konsequent aus und setzt dazu neben der aktiven Gremienarbeit im BARIG Air Cargo Committee auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden wie der Air Cargo Community Frankfurt (ACCF).

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung der ACCF wurde BARIG Chairman und Executive Director Michael Hoppe erneut als Vorstand für das Segment „Airlines“ bestätigt. Hoppe gehörte bereits 2014 dem Gründungsteam der ACCF an und repräsentiert im Namen des BARIG die Interessen von mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften in Deutschland sowie über 30 weiteren führenden, global agierenden Cargo-Airlines.

„Die aktive Vernetzung mit anderen Verbänden wie der Air Cargo Community Frankfurt ist sehr wichtig. Gerade in einer zunehmend volatilen Welt müssen wir die Resilienz von Lieferketten stärken und den Austausch aller Beteiligten kontinuierlich ausbauen und verbessern“, betont Michael Hoppe. „Parallel bündelt das BARIG Air Cargo Committee die Expertise seiner Cargo-Mitglieder, um strategische, politische und administrative Themen auf regionaler, nationaler und globaler Ebene voranzutreiben.“

Das Gremium des BARIG Air Cargo Committee bringt unter der Leitung der Co-Chairmen Jorge Carretero (LATAM Cargo) und Thilo Schäfer (Condor Cargo) das Know-how erfahrener Frachtmanager der Cargo-Mitgliedsairlines zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, zentrale Handlungsfelder wie Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung noch effizienter anzugehen, auch im engen Austausch mit Stakeholdern aus anderen Bereichen.

„Die Luftfracht ist eine tragende Wirtschaftssäule, sieht sich aber aktuell geopolitischen Spannungen, Lieferkettenstörungen sowie steigenden regulatorischen Anforderungen gegenüber. Nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entlang der gesamten Logistikkette können wir die zahlreichen Herausforderungen erfolgreich managen“, so Michael Hoppe. „BARIG setzt sich auch gegenüber der Politik – national wie international – mit Nachdruck dafür ein, die Rahmenbedingungen für eine effiziente, moderne und leistungsfähige Luftfracht aktiv weiterzuentwickeln.“

(red HK / SG / BARIG)