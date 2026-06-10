Bilanzjahr 2025 und ein Rückblick auf 100 Jahre Salzburg Airport

Der Flughafen Salzburg blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Mit knapp 1,8 Millionen Passagieren, einem erfreulichen Finanzergebnis und rund 8 Millionen Euro an Investitionen in die Infrastruktur fällt die Bilanz positiv aus. Im Jubiläumsjahr 2026 erwartet Besucher ein großes Volksfest am 20. Juni mit rund 25.000 Gästen. Ein abwechslungsreiches Sommerflugprogramm wird heuer geboten. Langfristig setzt der Airport auf Wachstum: Ein Investitionspaket von 105 Millionen Euro soll die Terminallandschaft modernisieren und den Flughafen zukunftsfähig aufstellen.

1.774.454 Millionen Passagiere hat der Flughafen Salzburg im Geschäftsjahr 2025 abgefertigt, das ist ein minimaler Rückgang von unter einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dafür konnte beim für den wirtschaftlichen Erfolg so wichtigen Maximum Take Off Weight (MTOW) um knapp 0,3 % zugelegt werden. „Die Luftfahrt ist wie auch in den letzten Jahren stark in Bewegung, viele Märkte haben sich noch nicht vollständig von den Corona-Jahren erholt. Lieferengpässe in der Flugzeugproduktion belasten das Angebot, Kriege und gesperrte Lufträume sowie steigende Treibstoffkosten und ungelöste Versorgungsfragen erhöhen den Druck. Zugleich verzerren hohe Standortkosten und Passagierabgaben in einigen europäischen Ländern den Wettbewerb, während in Europa rund 600 Flughäfen um bestehende und neue Verbindungen konkurrieren. Vor diesem Hintergrund sind wir mit dem Ergebnis 2025 insbesondere im Hinblick auf den Flugplan und die Fluggastzahlen sehr zufrieden. Unser Kerngeschäft ist es, etablierte Strecken zu sichern, Frequenzen gezielt auszubauen und neue, attraktive Ziele ab Salzburg ins Programm zu nehmen und so den Standort Salzburg und die Region international noch besser zu vernetzen.“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer zur aktuellen volatilen Lage im Flugverkehr.

Klare Strategien sind nötig, um das bestehende Streckennetz zu stabilisieren und gezielt weiterzuentwickeln – die Grundlage dafür sind aktuelle Marktforschungsdaten, eine laufende Marktbeobachtung, der enge Austausch mit regionalen Stakeholdern und Partnern sowie die intensive Zusammenarbeit mit den Airlines.

Ziel ist ein attraktives Destinationsportfolio mit verlässlichen Anbindungen an internationale Drehkreuze – für Reisende, den Tourismus und die regionale Wirtschaft. Das unterstreicht auch der Aufsichtsratsvorsitzende Landeshauptfrau-Stv. Stefan Schnöll: „Der Flughafen ist Arbeitgeber, Wirtschaftsmotor und das Tor Salzburgs zur Welt. Mit starken Direktverbindungen zu internationalen Drehkreuzen ermöglicht er den Menschen in Salzburg, die Welt zu entdecken und sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts ab.“

Ergebnis 2025 Factsheet Passagiere 1.774.454 (-0,71 %) MTOW 520.589 (+0,26 %) Bewegungen Großflug 14.747 (+2,71 %) Bewegungen GAC 41.258 (+3,05 %) Fracht gesamt (Tonnen) 9.307 (-1,76%)

8 Millionen Euro für Sicherheit, Zukunftsprojekte und laufenden Betrieb

Knapp 8 Millionen Euro Investment mit klarem Schwerpunkt auf der Terminalentwicklung (Baustart 2027) prägten das letzte Geschäftsjahr, wobei rund 2,5 Millionen Euro allein in das Terminalprojekt flossen. Bis zum Jahr 2033 werden Eigentümer und Flughafen insgesamt 105 Millionen Euro in das Zukunftsprojekt Flughafen investieren. Ein weiterer zentraler Bereich ist die laufende Sanierung der PFAS Altlasten im Grundwasser, die durch verpflichtende Übungen der Flughafenfeuerwehr mit Löschschaum in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Für die Errichtung einer Grundwasserwaschanlage, bodentechnische Überprüfungen und bauliche Adaptierungen der Brunnensysteme im Rahmen der ersten technischen Sanierungsphase sind bisher insgesamt 12 Millionen Euro angefallen, davon 1 Million Euro im Jahr 2025.

Weitere Investitionen: hochmodernes Löschfahrzeug für die Flughafenfeuerwehr (0,51 MIO), Entry-Exit-System (EES) Inbetriebnahme (rund 1 MIO - insgesamt mehr als 5 Millionen Euro für Gesamtprojekt), Umbau Diesel-Passagierbus auf Elektroantrieb (0,27 MIO), IT-Maßnahmen (0,25 MIO), neue Photovoltaikanlagen (0,23 MIO), Ersatzbau Streumittellager (0,17 MIO). Der Flughafen setzt laufend steigende Anforderungen an Sicherheit und Effizienz um, bereitet umfangreiche Mittel für die Terminalerneuerung vor und behält dabei auch behördliche Auflagen, gesetzliche Vorgaben sowie das Umweltziel „Zero Netto CO₂“ im Blick.

Factsheet 2025 Finanzen

Das Geschäftsjahr 2025 war für den Flughafen ein operativ sehr erfreuliches Jahr. In auch finanziell herausfordernden Zeiten konnte das Unternehmen 2025 mit € 85.658.572,93 Konzernumsatz punkten. Die Betriebsleistung konnte erneut gesteigert werden, und trotz notwendiger Dotierungen für die Altlastensanierung in Höhe von knapp 11,9 Millionen Euro wurde ein positives Konzernergebnis erwirtschaftet. Dass dies gelungen ist, unterstreicht die operative Stärke unseres Unternehmens. Besonders erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Konzern-Geldflussrechnung: Zum Ende der Berichtsperiode verfügen wir über Zahlungsmittel in Höhe von 40,6 Millionen Euro. „Wir blicken mit großer Zuversicht in die Zukunft. Der Flughafen ist finanziell solide aufgestellt und verfügt über eine starke Liquiditätsbasis – eine wesentliche Voraussetzung, denn in den kommenden 15 Jahren werden wir rund 300 Millionen Euro in die Zukunft des Standorts investieren. Allein 105 Millionen Euro davon fließen in den Terminalneubau, für den bereits heuer die Vorausmaßnahmen starten und dessen Hauptbauphase im Jahr 2027 beginnt,“ so der Chief Financial Officer (CFO) des Flughafens, Stephan Moser.

Wirtschaftsmotor, kritische Infrastruktur und Zukunftsbau

Salzburg ist der zweitgrößte Flughafen Österreichs und ist als zentraler Wirtschaftsmotor und Teil der kritischen Infrastruktur für die Region wichtig. Am Standort sind rund 1.300 Arbeitsplätze in unterschiedlichsten Bereichen angesiedelt, davon sichern mehr als 450 Stammmitarbeiter gemeinsam mit saisonalen Kräften den laufenden Betrieb. „Die Mitarbeiter stellen mit ihrem Engagement tagtäglich die hohe Qualität und Gastfreundschaft sicher. Das beweisen auch die zahlreichen internationalen Auszeichnungen des Flughafens, die ohne den Einsatz der Belegschaft nicht erreichbar wären“, hebt Schnöll die Bedeutung der Damen und Herren Mitarbeiter besonders hervor. Mit dem Großprojekt Terminalerneuerung wird die Infrastruktur grundlegend modernisiert. „Der Flughafen ist die Lebensader für Tourismus und Wirtschaft und zugleich unser Tor zur Welt. Mit der Terminalerneuerung schaffen wir eine moderne, effiziente Infrastruktur, die den Ansprüchen von heute und morgen gerecht wird,“ so Schnöll.

Das Hauptterminal aus dem Jahr 1966 und das amadeus terminal 2 von 2005, das bisher im Winter als „Overfloor Terminal“ und außerhalb der Wintersaison als Eventlocation genutzt wurde, werden technisch, architektonisch und baulich zu einer durchgängigen, modernen Terminallandschaft verbunden. Die Detailplanungen für den umfassenden Um- und Teilneubau laufen auf Hochtouren, der Baustart ist für Anfang 2027 vorgesehen – ein erster Schritt gegen Ende des laufenden Jahres wird der Abriss des alten Hangar 2 sein, um Platz für die Erweiterung des heutigen Bestandsgebäudes Terminal 2 zu schaffen. „Ziel der Neugestaltung ist eine leistungsfähige, effiziente und zukunftssichere Terminalstruktur. Die bestehende Gebäudestruktur verursacht hohe Anpassungs- und Betriebskosten und kann neue technische sowie gesetzliche Anforderungen – etwa durch das europaweite Entry-Exit-System (EES) mit zusätzlicher Technik und deutlich höherem Flächenbedarf – nur eingeschränkt erfüllen,“ so Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptfrau-Stv. Stefan Schnöll Während der Bauphase ist zeitweise mit Baustellenverkehr und Baulärm zu rechnen, über relevante Bauaktivitäten informiert der Flughafen laufend auf seiner Website. Der tatsächliche Baustart erfolgt mit einem Spatenstich 2027, hier werden Details noch im laufenden Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Breites Streckennetz mit starken Ganzjahresverbindungen und attraktiven Sommerzielen

Der Salzburg Airport bietet im Sommer 2026 ein vielfältiges Flugangebot. Zu den wichtigsten Ganzjahresverbindungen zählen Frankfurt (bis zu 4x täglich), Düsseldorf (bis zu 2x täglich), Hamburg (täglich) sowie Berlin (bis zu 5x wöchentlich). Ergänzt wird das Angebot durch wichtige europäische Metropolen und internationale Drehkreuze: Amsterdam wird von Transavia ganzjährig bedient (Sommer 3x wöchentlich, Winter täglich), Istanbul von Turkish Airlines (bis zu 2x täglich). Nach London bestehen ganzjährige Verbindungen nach Gatwick mit BA Euroflyer sowie nach Stansted mit Ryanair. Ebenfalls ganzjährig erreichbar sind Dubai mit flydubai, Belgrad mit Air Serbia sowie Tel Aviv mit EL AL/Sundor. „Mit unserem Sommerflugplan 2026 bieten wir ab Salzburg eine attraktive Kombination aus starken Umsteigeverbindungen und beliebten Urlaubsdestinationen. Über internationale Drehkreuze wie Frankfurt, Istanbul oder Dubai erreichen unsere Fluggäste die ganze Welt, gleichzeitig stehen zahlreiche Direktflüge zu den beliebtesten Ferienzielen Europas und diesen Sommer neu auch nach Rom zur Verfügung“, so Ganghofer. Im Sommer stehen erneut die Mittelmeerregion und klassische Bade- und Sonnenziele im Mittelpunkt. Griechenland ist mit den Inseln Kreta/Heraklion, Rhodos, Kos, Korfu, Karpathos und Zakynthos von Mai bis Anfang November stark vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Verbindungen nach Sardinien/Olbia und Cagliari, Korsika/Calvi und Kalabrien/Lamezia Terme. Spanien bleibt mit Palma de Mallorca, das in der Hochsaison bis zu zweimal täglich bedient wird, ein wichtiger Bestandteil des Sommerflugplans. Darüber hinaus stehen Barcelona, Ibiza und Alicante auf dem Programm. Weitere beliebte Ferienziele sind Hurghada und Marsa Alam in Ägypten, Marrakesch in Marokko (ab Oktober), Monastir in Tunesien sowie Burgas in Bulgarien. Pristina, das für diesen Sommer neu aufgenommen wurde, wird zweimal wöchentlich angeflogen. Darüber hinaus ergänzen Antalya in der Türkei sowie Larnaka auf Zypern das Sommerangebot. Mit Kopenhagen (SAS, 2x wöchentlich) bleibt auch Skandinavien direkt ab Salzburg erreichbar. Im Herbst ergänzt Genua den Flugplan als attraktive Verbindung für Kreuzfahrtpassagiere. Neu im Streckennetz ist die Direktverbindung nach Rom. Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps verbindet Salzburg jeweils dienstags und samstags nonstop mit der italienischen Hauptstadt.

Für den Tourismusstandort Salzburg spielen internationale Direktverbindungen eine wichtige Rolle. Neben den traditionellen Herkunftsmärkten Deutschland, Großbritannien (im Sommer u.a. auch von Manchester, Birmingham oder Glasgow) und Skandinavien gewinnen insbesondere Gäste aus dem Nahen Osten zunehmend an Bedeutung. Mit den Verbindungen nach Dubai, Tel Aviv (Sommer zusätzlich auch Israir bis zu täglich und Sundor 3x wöchentlich), Riad (flynas) und Istanbul verfügt Salzburg über eine starke Anbindung an diese Wachstumsmärkte und stärkt damit seine internationale Erreichbarkeit als Tourismusdestination. „Der Salzburg Airport ist keine Luxus-Infrastruktur, sondern ein entscheidender Knotenpunkt für Erreichbarkeit, Beschäftigung und Wertschöpfung im gesamten Land und ein entscheidender Faktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Tourismusstandorts“, so Landeshauptfrau-Stv. und Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Schnöll abschließend.

Salzburg Airport W. A. Mozart – 100 Jahre Tor zur Welt

2026 ist das Jubiläumsjahr des Salzburger Flughafens, am 16. August 1926 landete die erste Linienmaschine auf der Strecke München–Salzburg–Bad Reichenhall und leitete das Zeitalter des zivilen Luftverkehrs in Salzburg ein. Am 20.06.2026 feiert der Salzburg Airport W.A. Mozart sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Flughafenfest. Gemeinsam mit dem Bundesheer, den Blaulichtorganisationen und zahlreichen Partnern wird ein buntes Programm für die breite Öffentlichkeit geboten.

(red / SZG)