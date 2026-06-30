FlyDubai fliegt wieder ab Salzburg

Die jüngsten Entwicklungen in der Region zeigen eine deutliche Stabilisierung der Lage. Dubai gilt als sicheres, weltoffenes und uneingeschränkt erreichbares Reiseziel und als einer der wichtigsten internationalen Luftverkehrsknotenpunkte weltweit. Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) hat die Sicherheitsstufe für eine Reihe von Ländern im Nahen Osten heruntergesetzt: Länder A bis Z – BMEIA - Außenministerium Österreich. Die Lage kann sich trotz der aktuellen Waffenruhe und dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran kurzfristig ändern. Eine Registrierung vor Reiseantritt wird daher empfohlen: https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at.

Der Flughafen Salzburg freut sich, ab sofort wieder Fluggäste aus der Region rasch und bequem nach Dubai bringen zu können. Viele Passagiere nutzen Dubai zudem als Umsteigeflughafen für zahlreiche Reiseziele im Nahen Osten, in Asien, dem Indischen Ozean und Afrika. Gleichzeitig stärkt die Wiederaufnahme der Verbindung den internationalen Incoming-Tourismus: Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schätzen das SalzburgerLand insbesondere als Sommerdestination und tragen zur weiteren Internationalisierung des Tourismusstandortes bei. Die Strecke wird bis zu dreimal wöchentlich angeboten.

Es gibt weitere gute Neuigkeiten für das Winterflugprogramm: Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Verbindung Salzburg-Pristina in den Winter verlängert und somit ganzjährig angeboten. Die Strecke wird seit Anfang April zweimal wöchentlich von GP Aviation bedient und vor allem von der großen kosovarischen Community in der Region intensiv genutzt. Die positive Entwicklung hat die Airline dazu bewogen, das Angebot erstmals auch auf die Wintermonate auszuweiten.

(red TT / SZG)