Flughafen Salzburg: 9. AIRportlauf im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr war der beliebte AIRportlauf wieder ein voller Erfolg – und das in jeder Hinsicht! Hunderte begeisterte Läuferinnen und Läufer gingen gemeinsam an den Start und liefen nicht nur um die Wette, sondern auch für einen guten Zweck. Am Ende des Tages konnte eine stolze Summe von 20.000 Euro gesammelt werden.

Tradition wird groß geschrieben am Flughafen Salzburg und im Jubiläumsjahr fand 2 Tage vor dem großen Flughafenvolksfest der bereits 9. AIRportlauf am Flughafenvorfeld statt. Auf der wohl außergewöhnlichsten Laufstrecke Salzburgs – direkt entlang der Start- und Landebahn – stand der Tag ganz unter dem Motto „Sport, Emotion und soziales Engagement“. Hunderte Läuferinnen und Läufer waren dieses Jahr wieder dabei und sammelten fleißig Kilometer um Kilometer für den guten Zweck,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Jeder einzelne Kilometer wurde vom Flughafen „versilbert“, zusätzlich wurde die Hälfte der Startgelder für den guten Zweck bereitgestellt. „Ich freue mich, dass im Jubiläumsjahr unseres Flughafens 20.000 Euro zusammengekommen sind und diese Spendengelder an das Projekt „Betreutes Wohnen“ der Lebenshilfe in Wals fließen werden,“ so Ganghofer weiter. Mit dieser Summe können Umbauten und Verbesserungen in den Wohn-Einrichtungen finanziert werden, die den Bewohnerinnen und Bewohnern ein noch angenehmeres und selbstbestimmteres Leben ermöglichen.

Rund 500 Sportbegeisterte gingen beim 9. AIRportlauf an den Start, entweder solo oder in Teams. Eine Stunde lang hieß es, so viele Runden wie möglich zu drehen – und das neben startenden und landenden Flugzeugen - Gänsehaut-Atmosphäre und mitreißende Stimmung inklusive. Insgesamt legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beeindruckende 3960 Kilometer zurück, gelaufen wurde in Einzel- und Teamwertungen, getrennt nach Männern, Frauen und Mixed-Teams.

Auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit großer Begeisterung dabei – bei der Kinderwertung stand klar der Spaß am Laufen im Vordergrund. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte die Prämierung des kreativsten Teamnamens, die den sportlichen Wettbewerb um eine humorvolle Komponente bereicherte (haben wir das dieses Jahr auch?).

Der AIRportlauf hat sich damit einmal mehr als Fixpunkt im Salzburger Laufkalender bewiesen - eine einzigartige Kulisse, großartige Stimmung und die Unterstützung eines wichtigen Sozialprojekts machten dieses Event zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten.

Der Salzburg Airport W. A. Mozart, der am 20. Juni mit einem großen Volksfest 100 Jahre Flughafen Salzburg feiert, bedankt sich herzlich bei allen, die zum großen Erfolg dieses Sportereignisses beigetragen haben. All den Athletinnen und Athleten, den zahlreichen Helferinnen und Helfern und auch allen Partnern und Unterstützern dieses Traditionslaufes ist es zu verdanken, dass der AIRportlauf zu einem der wichtigsten Sportereignisse in Salzburg geworden ist.

(red / SZG)