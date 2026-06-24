Discover Airlines baut Flugangebot von München nach Windhuk aus

Discover Airlines baut ihr Angebot auf der Langstrecke am Flughafen München weiter aus und bietet ab April 2027 ganzjährig fünf wöchentliche Flüge in die namibische Hauptstadt. Bereits seit Frühjahr 2025 steht Windhuk dreimal die Woche im Flugplan des Ferienfliegers ab München. Mit zwei zusätzlichen Verbindungen reagiert Discover Airlines nun auf die anhaltend hohe Nachfrage nach dem beliebten Reiseziel.

Insgesamt werden ab Sommer 2027 damit zwölf wöchentliche Flüge nach Windhuk ab Frankfurt und München angeboten. Seit diesem Jahr ergänzt außerdem die Schwester-Airline Edelweiss ab Zürich das Direktflug-Angebot nach Windhuk während der Sommermonate. Damit bietet die Lufthansa Group so viele Direktverbindungen nach Windhuk an wie nie zuvor.

Ab Frankfurt starten die Flüge täglich, von München dann ab kommenden Sommer immer montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags.

Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines, sagt: „Windhuk zählt seit jeher zu den beliebtesten Zielen in unserem Streckennetz, das zeigen die konstant hohen Buchungszahlen. Umso mehr freuen wir uns, unser Angebot ab München auszubauen und unseren Gästen noch mehr Flexibilität bei der Reiseplanung zu bieten.“

Windhuk gehörte bereits im August 2021 zu den ersten Destinationen im Streckennetz von Discover Airlines. Seitdem hat die Airline ihr Angebot nach Namibia kontinuierlich erweitert und die Verbindungen schrittweise ausgebaut.

Komfortable Flugzeiten für maximale Aufenthaltszeit

Die Flüge starten in München jeweils um 21:40 Uhr und kommen nach einer Flugzeit von rund 10 Stunden um 07:35 Uhr am nächsten Morgen an. Rückflüge starten um 20:35 Uhr in Windhuk mit geplanter Ankunft um 06:30 Uhr am nächsten Morgen. Alle Zeiten sind lokal. Zum Einsatz kommen Airbus A330-300, die ab 2027 schrittweise mit der neuen Kabine „Ocean Blue" ausgestattet werden.

Die zusätzlichen Flüge sind ab heute buchbar und können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

(red / Discover Airlines)