Emirates bringt die weltweit umfassendste Reiseversicherung auf den Markt

Emirates ist nach eigenen Angaben die weltweit erste Fluggesellschaft, die „Comprehensive Travel Cover“* anbietet. Das branchenweit einzigartige Reiseversicherungsprodukt deckt alle Eventualitäten ab, einschließlich medizinischer Versorgung bei konfliktbedingten Ereignissen, ergänzt durch von der Fluggesellschaft organisierte Hotelunterkünfte und Unterstützung bei längeren Aufenthalten in einer Vielzahl von Ausfall-Szenarien.

Der neue umfassende Reiseschutz inkludiert unter anderem eine Reiserücktrittsversicherung, Entschädigung bei Gepäckverspätung oder -verlust sowie weltweit unbegrenzte Deckung für medizinische Kosten und Notfall-Evakuierungen. Die neu hinzugefügte Konfliktdeckung bietet eine Erstattung der medizinischen Kosten von bis zu 25.000 US-Dollar im Konfliktfall und eine kostenlose Reiseverlängerung von bis zu 30 Tagen. Der Versicherungsschutz unterliegt keinen Einschränkungen durch staatliche Reisehinweise.

Wenn Reisepläne Anschlussflüge mit anderen Fluggesellschaften beinhalten oder Emirates-Flüge nicht verfügbar sind, bucht Emirates betroffene Reisende ohne zusätzliche Kosten zu ihrem Zielort um, selbst wenn Flüge aufgrund konfliktbedingter Störungen gestrichen wurden. Zusätzlich zur Unterstützung von Emirates bei Reiseunterbrechungen, beinhaltet die Versicherung von Travel Guard einen erweiterten Krankenversicherungsschutz.

Darüber hinaus werden von Emirates Hotelunterbringungen bei Reiseunterbrechungen, einschließlich Luftraumsperrungen**, organisiert. Dies ergänzt bestehende Vorteile wie eine kostenlose Terminänderung für ab dem 2. April 2026 gebuchte Tickets und die Option, den Tarif 24 Stunden lang kostenlos zu reservieren, was Reisenden Flexibilität, Sicherheit und Unterstützung bei jedem Schritt bietet.

Der „Emirates Comprehensive Travel Cover“ ist ab heute verfügbar und kann bei der Buchung auf www.emirates.at erworben oder über „Buchung verwalten“ zu bestehenden Buchungen hinzugefügt werden.***

Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, zu dem neuen Angebot: „Wir haben das Feedback unserer Reisenden berücksichtigt und festgestellt, dass die Nachfrage nach Reisen weiterhin stark ist, es jedoch eine Marktlücke im Bereich der Reiseversicherungen gab. Deshalb haben wir Maßnahmen ergriffen, um den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Gemeinsam mit Travel Guard, einem führenden Unternehmen der globalen Versicherungsbranche, bieten wir nun ein optimiertes Reiseversicherungsprodukt an.“

Russel Antonio, Leiter Global Business & Partnerships bei Travel Guard, fügt hinzu: „Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Emirates basiert auf dem gemeinsamen Engagement, das Reiseerlebnis zu verbessern. Durch die erneute Bündelung unserer Stärken bietet dieses neue, umfassende Reiseprodukt einen verbesserten Schutz, der neue Maßstäbe in der Branche setzt und den Bedürfnissen der Reisenden von heute gerecht wird.“

(red SI / EK)