Emirates Premium Economy kommt ab dem 10. Juli zurück nach Wien

Ab heute, 10. Juli 2026, setzt Emirates auf der Strecke Wien-Dubai erneut die Boeing 777 mit Premium Economy ein. Somit wird Wien wieder zweimal täglich bedient. Emirates ist damit nach eigenen Angaben die einzige Fluggesellschaft, die den Flughafen Wien mit einem Vier-Klassen-Flugzeug anfliegt.

Emirates Flugplan Wien – Dubai (ab 10. Juli 2026):

EK128: Wien – Dubai | 15:35–23:25 | Airbus A380

Wien – Dubai | 15:35–23:25 | Airbus A380 EK126: Wien – Dubai | 22:25–06:15 (+1) | Boeing 777 mit Premium Economy

Wien – Dubai | 22:25–06:15 (+1) | Boeing 777 mit Premium Economy EK127: Dubai – Wien | 08:55–12:55 | Airbus A380

Dubai – Wien | 08:55–12:55 | Airbus A380 EK125: Dubai – Wien | 15:40–19:55 | Boeing 777 mit Premium Economy

Mit der zweiten täglichen Verbindung profitieren Reisende von noch mehr Flexibilität sowie nahtlosen Anschlussmöglichkeiten über Dubai zu zahlreichen Destinationen im Indischen Ozean - darunter die Malediven, die Seychellen, Mauritius und Sri Lanka - sowie nach Asien, Australien und Neuseeland.

Die modernisierte Emirates Boeing 777 verfügt über eine Vier-Klassen-Konfiguration mit First Class, Business Class, Premium Economy und Economy Class. Premium Economy Gäste erwartet ein besonders komfortables Reiseerlebnis mit großzügigen Ledersitzen, erweitertem Bordservice sowie einem hochwertigen Speisen- und Getränkeangebot.

(red TT / EK)