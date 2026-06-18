Emirates überträgt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026

Bis zum Finale am 19. Juli in den USA überträgt Emirates alle Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ live an Bord. Möglich macht das der Live-Sportkanal Sport 24, der über das Bordunterhaltungssystem ice verfügbar ist.

Emirates-Passagiere verpassen somit keinen Moment eines der meistverfolgten Sportereignisse der Welt: Sport 24 zeigt den kompletten Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ live an Bord. Fans aus aller Welt können die Spiele in 12.000 Metern Höhe in Echtzeit verfolgen und die besonderen Momente des Turniers gemeinsam erleben – von Toren und Jubelszenen bis zu den entscheidenden Augenblicken des Wettbewerbs.

Damit Reisende den Überblick behalten und ihre Flüge entsprechend planen können, ist der vollständige Übertragungsplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in der Juni-Ausgabe des ice-Magazins zu finden. So lässt sich jedes Spiel während des gesamten Turniers einfach verfolgen.

Live-TV mit Sport 24 und Sport 24 Extra ist auf den meisten Emirates-Flügen verfügbar. Die Verfügbarkeit kann je nach Flugzeugtyp und Strecke variieren. Auch in den Emirates Lounges in Dubai werden die Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nach Möglichkeit live übertragen.

Weitere Live-Sporthighlights auf ice

Neben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bietet Emirates Sportfans auch in den kommenden Wochen ein umfangreiches Live-Sportprogramm an Bord. Vom 4. bis 20. Juni übertragen Sport 24 und Sport 24 Extra die NBA Finals live.

Segelfans können am 20. und 21. Juni den Canada Sail Grand Prix aus Halifax in Nova Scotia verfolgen. Motorsportbegeisterte dürfen sich zudem auf den Formula 1® Moët & Chandon Belgian Grand Prix am 19. Juli sowie den Formula 1® AWS Hungarian Grand Prix am 26. Juli freuen.

(red / EK)