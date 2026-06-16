Flughafen Wien mit leichtem Minus im Mai 2026

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,9 Mio. (+0,7%) Passagieren im Mai 2026
Im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) 3.912.644 Passagiere (+0,7% zu Mai 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen um 57,2% auf 87.861 Reisende zu.
Standort Wien: 2,7 Mio. (-5,4%) Passagiere im Mai 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Mai 2026 2.743.817 (-5,4%) Reisende.
Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.174.047 (-4,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 548.938 (-4,7%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2026 einen Rückgang auf 20.414 (-6,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Mai 2025 um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.761 Tonnen (-4,2%).
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2026 betrug nach Westeuropa 1.000.075 Reisende (+0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 41.374 Reisende (+1,1%) und nach Afrika 26.467 (+7,5%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -59,7% auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6% auf 55.780 Reisende.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2026: -2,5% in Wien und +2,4% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Mai 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf kumuliert 11.435.310 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 127.219 Tonnen (-0,8%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,4% auf 15.936.081 Reisende.
Verkehrsentwicklung Mai 2026
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Flughafen Wien (VIE)
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05/2026
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Diff.% 2025
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01-05/2026
|
Diff.% 2025
|
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Passagiere an+ab+transit
|
2.743.817
|
-5,4
|
11.435.310
|
-2,5
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
2.174.047
|
-4,3
|
9.039.109
|
-3,0
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
548.938
|
-4,7
|
2.237.048
|
-3,3
|
|
Bewegungen an+ab
|
20.414
|
-6,5
|
86.722
|
-4,7
|
|
Cargo an+ab in to
|
26.761
|
-4,2
|
127.219
|
-0,8
|
|
MTOW in to
|
885.207
|
-8,2
|
3.851.760
|
-2,9
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
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05/2026
|
Diff.% 2025
|
01-05/2026
|
Diff.% 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
1.080.966
|
+16,5
|
4.167.700
|
+15,2
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.079.516
|
+16,4
|
4.163.115
|
+15,2
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
1.054
|
+153,4
|
3.650
|
+11,7
|
|
Bewegungen an+ab
|
6.957
|
+14,7
|
27.558
|
+12,3
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
2.414
|
-1,5
|
10.257
|
-3,4
|
|
MTOW (in to)
|
275.568
|
+17,1
|
1.086.940
|
+14,0
|
|
|
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
05/2026
|
Diff.% 2025
|
01-05/2026
|
Diff.% 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
87.861
|
+57,2
|
333.071
|
+50,5
|
Lokalpassagiere an+ab
|
87.861
|
+57,2
|
333.071
|
+50,5
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
Bewegungen an+ab
|
584
|
+34,3
|
2.331
|
+26,5
|
Cargo an+ab (in to)
|
1
|
> 500
|
2
|
-0,5
|
MTOW (in to)
|
20.407
|
+49,9
|
79.562
|
+39,9
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
05/2026
|
Diff.% 2025
|
01-05/2026
|
Diff.% 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
3.912.644
|
+0,7
|
15.936.081
|
+2,4
|
Lokalpassagiere an+ab
|
3.341.424
|
+2,6
|
13.535.295
|
+2,9
|
Transferpassagiere an+ab
|
549.992
|
-4,6
|
2.240.698
|
-3,2
|
Bewegungen an+ab
|
27.955
|
-1,3
|
116.611
|
-0,7
|
Cargo an+ab (in to)
|
29.176
|
-4,0
|
137.478
|
-1,0
|
MTOW (in to)
|
1.181.182
|
-2,6
|
5.018.262
|
+0,8
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)