Flughafen Wien mit leichtem Minus im Mai 2026

Beim Passagieraufkommen im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,7% auf 3.912.644 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Mai, wie erwartet, um 5,4% auf 2.743.817 Reisende zurück. Dazu beigetragen haben die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und das reduzierte Flugangebot angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 57,2% auf 87.861 Reisende. Im Zeitraum Jänner bis Mai 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,4% auf 15.936.081 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,9 Mio. (+0,7%) Passagieren im Mai 2026

Im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) 3.912.644 Passagiere (+0,7% zu Mai 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen um 57,2% auf 87.861 Reisende zu.

Standort Wien: 2,7 Mio. (-5,4%) Passagiere im Mai 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Mai 2026 2.743.817 (-5,4%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.174.047 (-4,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 548.938 (-4,7%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2026 einen Rückgang auf 20.414 (-6,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Mai 2025 um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.761 Tonnen (-4,2%).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2026 betrug nach Westeuropa 1.000.075 Reisende (+0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 41.374 Reisende (+1,1%) und nach Afrika 26.467 (+7,5%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -59,7% auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6% auf 55.780 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2026: -2,5% in Wien und +2,4% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Mai 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf kumuliert 11.435.310 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 127.219 Tonnen (-0,8%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,4% auf 15.936.081 Reisende.

Verkehrsentwicklung Mai 2026

Flughafen Wien (VIE) 05/2026 Diff.% 2025 01-05/2026 Diff.% 2025 Passagiere an+ab+transit 2.743.817 -5,4 11.435.310 -2,5 Lokalpassagiere an+ab 2.174.047 -4,3 9.039.109 -3,0 Transferpassagiere an+ab 548.938 -4,7 2.237.048 -3,3 Bewegungen an+ab 20.414 -6,5 86.722 -4,7 Cargo an+ab in to 26.761 -4,2 127.219 -0,8 MTOW in to 885.207 -8,2 3.851.760 -2,9 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 05/2026 Diff.% 2025 01-05/2026 Diff.% 2025 Passagiere an+ab+transit 1.080.966 +16,5 4.167.700 +15,2 Lokalpassagiere an+ab 1.079.516 +16,4 4.163.115 +15,2 Transferpassagiere an+ab 1.054 +153,4 3.650 +11,7 Bewegungen an+ab 6.957 +14,7 27.558 +12,3 Cargo an+ab (in to) 2.414 -1,5 10.257 -3,4 MTOW (in to) 275.568 +17,1 1.086.940 +14,0 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 05/2026 Diff.% 2025 01-05/2026 Diff.% 2025 Passagiere an+ab+transit 87.861 +57,2 333.071 +50,5 Lokalpassagiere an+ab 87.861 +57,2 333.071 +50,5 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 584 +34,3 2.331 +26,5 Cargo an+ab (in to) 1 > 500 2 -0,5 MTOW (in to) 20.407 +49,9 79.562 +39,9 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 05/2026 Diff.% 2025 01-05/2026 Diff.% 2025 Passagiere an+ab+transit 3.912.644 +0,7 15.936.081 +2,4 Lokalpassagiere an+ab 3.341.424 +2,6 13.535.295 +2,9 Transferpassagiere an+ab 549.992 -4,6 2.240.698 -3,2 Bewegungen an+ab 27.955 -1,3 116.611 -0,7 Cargo an+ab (in to) 29.176 -4,0 137.478 -1,0 MTOW (in to) 1.181.182 -2,6 5.018.262 +0,8

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

(red / VIE)