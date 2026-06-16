Österreich

Flughafen Wien mit leichtem Minus im Mai 2026

Symbolbild Flughafen Wien - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Beim Passagieraufkommen im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,7% auf 3.912.644 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Mai, wie erwartet, um 5,4% auf 2.743.817 Reisende zurück. Dazu beigetragen haben die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und das reduzierte Flugangebot angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 57,2% auf 87.861 Reisende. Im Zeitraum Jänner bis Mai 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,4% auf 15.936.081 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,9 Mio. (+0,7%) Passagieren im Mai 2026
Im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) 3.912.644 Passagiere (+0,7% zu Mai 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen um 57,2% auf 87.861 Reisende zu.

Standort Wien: 2,7 Mio. (-5,4%) Passagiere im Mai 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Mai 2026 2.743.817 (-5,4%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.174.047 (-4,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 548.938 (-4,7%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2026 einen Rückgang auf 20.414 (-6,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Mai 2025 um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.761 Tonnen (-4,2%).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2026 betrug nach Westeuropa 1.000.075 Reisende (+0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 41.374 Reisende (+1,1%) und nach Afrika 26.467 (+7,5%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -59,7% auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6% auf 55.780 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2026: -2,5% in Wien und +2,4% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Mai 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf kumuliert 11.435.310 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 127.219 Tonnen (-0,8%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,4% auf 15.936.081 Reisende.

Verkehrsentwicklung Mai 2026

           

 

Flughafen Wien (VIE)

          

 
           

 

 

05/2026

Diff.% 2025

  

01-05/2026

Diff.% 2025

 

Passagiere an+ab+transit

2.743.817

-5,4

  

11.435.310

-2,5

 

Lokalpassagiere an+ab

2.174.047

-4,3

  

9.039.109

-3,0

 

Transferpassagiere an+ab

548.938

-4,7

  

2.237.048

-3,3

 

Bewegungen an+ab

20.414

-6,5

  

86.722

-4,7

 

Cargo an+ab in to

26.761

-4,2

  

127.219

-0,8

 

MTOW in to

885.207

-8,2

  

3.851.760

-2,9

 
           

 

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

      

 
           

 

 

05/2026

Diff.% 2025

  

01-05/2026

Diff.% 2025

 

Passagiere an+ab+transit

1.080.966

+16,5

  

4.167.700

+15,2

 

Lokalpassagiere an+ab

1.079.516

+16,4

  

4.163.115

+15,2

 

Transferpassagiere an+ab

1.054

+153,4

  

3.650

+11,7

 

Bewegungen an+ab

6.957

+14,7

  

27.558

+12,3

 

Cargo an+ab (in to)

2.414

-1,5

  

10.257

-3,4

 

MTOW (in to)

275.568

+17,1

  

1.086.940

+14,0

 
           

 

Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

    
             

 

05/2026

Diff.% 2025

  

01-05/2026

Diff.% 2025

  

Passagiere an+ab+transit

87.861

+57,2

  

333.071

+50,5

  

Lokalpassagiere an+ab

87.861

+57,2

  

333.071

+50,5

  

Transferpassagiere an+ab

0

n.a.

  

0

n.a.

  

Bewegungen an+ab

584

+34,3

  

2.331

+26,5

  

Cargo an+ab (in to)

1

> 500

  

2

-0,5

  

MTOW (in to)

20.407

+49,9

  

79.562

+39,9

  
             

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

  
             

 

05/2026

Diff.% 2025

  

01-05/2026

Diff.% 2025

  

Passagiere an+ab+transit

3.912.644

+0,7

  

15.936.081

+2,4

  

Lokalpassagiere an+ab

3.341.424

+2,6

  

13.535.295

+2,9

  

Transferpassagiere an+ab

549.992

-4,6

  

2.240.698

-3,2

  

Bewegungen an+ab

27.955

-1,3

  

116.611

-0,7

  

Cargo an+ab (in to)

29.176

-4,0

  

137.478

-1,0

  

MTOW (in to)

1.181.182

-2,6

  

5.018.262

+0,8

  

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.

(red / VIE)

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