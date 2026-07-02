Historischer Hattrick für die VIENNA Lounge: Europas beste Airport-Lounge zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet

Einmalig in Europa: Die VIENNA Lounge am Flughafen Wien ist erneut zur „Lounge of the Year, Europe Winner“ gekürt worden und gewinnt damit als erste Airport-Lounge überhaupt zum dritten Mal in Folge den renommierten Priority Pass Excellence Award. Die Auszeichnung wurde heute im Rahmen einer feierlichen Zeremonie direkt in der VIENNA Lounge von Christopher Evans, CEO von Collinson International, dem Eigentümer und Betreiber von Priority Pass, an Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, überreicht. Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Gästen wurde der Erfolg dort gefeiert, wo Reisende Europas bestes Lounge-Erlebnis vor dem Abflug genießen können. Die hohe Aufenthaltsqualität spiegelt sich auch in den Gästezahlen wider: Im Jahr 2025 nutzten mehr als eine Million Reisende die VIENNA Lounge und die SKY Lounge am Flughafen Wien – so viele wie noch nie. Eine Fotostrecke von Patrick Huber (www.der-rasende-reporter.info) und Franz Zussner.

„Drei Mal ‚Lounge of the Year‘ in Folge, das ist nur Wien gelungen. Mit der VIENNA Lounge haben wir einen Ort geschaffen, den es nur in Wien geben kann – mit gelebter Gastfreundschaft, hervorragender Kulinarik, Kunst und einer Qualität, die in Erinnerung bleibt. Dass wir als erste Airport-Lounge den dritten Titel in Folge gewinnen, zeigt, dass genau dieses Konzept überzeugt – und der Erfolg ist vor allem unserem außergewöhnlichen Lounge-Team sowie unseren starken Partnern zu verdanken. Gemeinsam setzen wir einen europäischen Qualitätsmaßstab und sie alle machen die VIENNA Lounge Tag für Tag zu einem Ort, an den Reisende gerne zurückkehren“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Herzlichen Glückwunsch an den Flughafen Wien zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Drei Auszeichnungen in Folge sind ein eindrucksvoller Beleg für die Konstanz, die hohe Qualität und das große Engagement des gesamten Teams der VIENNA Lounge. Besonders wertvoll ist diese Auszeichnung, weil die Priority Pass Excellence Awards auf dem direkten Feedback unserer Mitglieder basieren. Erstklassiger Service, regionale Kulinarik und ein durchdachtes Design schaffen ein authentisches Lounge-Erlebnis, das den Charakter Wiens auf besondere Weise widerspiegelt. Es freut uns sehr, diesen Erfolg gemeinsam mit dem Team zu feiern, und wir gratulieren allen Beteiligten herzlich zu dieser erneut hochverdienten Auszeichnung“, so Christopher Evans, CEO von Collinson International, dem Eigentümer und Betreiber von Priority Pass.

Ausgezeichnet von Reisenden aus aller Welt

Die Priority Pass Excellence Awards zählen zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen für Airport-Lounges. Grundlage sind mehr als 700.000 Bewertungen von Priority-Pass-Mitgliedern weltweit. Bewertet werden unter anderem Servicequalität, Komfort, Atmosphäre, Speisen und Getränkeangebot sowie das Gesamterlebnis. Mit dem dritten Titel in Folge setzt die VIENNA Lounge einen neuen Maßstab innerhalb des weltweiten Priority-Pass-Netzwerks mit mehr als 1.900 Airport-Lounges und Reiseerlebnissen an über 865 Flughäfen in 143 Ländern.

VIENNA Lounge: Exklusives Ambiente, Wiener Eleganz, heimische Kunst und Kulinarik

Die VIENNA Lounge ist mehr als ein Rückzugsort – sie bringt Wien an den Flughafen. Auf rund 2.500 m² verbindet sie modernes Design mit echter Wiener Gastfreundschaft, regionaler Kulinarik und bedeutender österreichischer Kunst. Hochwertige Möbel, Ruheräume, Duschen, ein exklusiver Konferenzbereich und der Panorama-Blick auf das Vorfeld schaffen ein Ambiente, das jede Reise stilvoll beginnen lässt. Für das kulinarische Konzept sorgt die DoN group, Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen. In Kooperation mit dem Leopold Museum präsentiert die Lounge hochwertige Reproduktionen bedeutender Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser und weiteren Künstlern der Wiener Moderne. So erleben Gäste bereits vor dem Abflug ein authentisches Stück Wien.

DoN group – Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen

Seit 2021 verantwortet die DoN group das kulinarische Konzept der exklusiven Passagierlounges am Flughafen Wien. Mit maßgeschneiderten Gastronomie- und Hospitality-Konzepten, regionaler Verankerung und höchsten Qualitätsstandards sorgt das Unternehmen dafür, dass österreichische Gastfreundschaft für internationale Reisende erlebbar wird. Die DoN group entwickelt F&B-Konzepte für Airlines, Bahnunternehmen sowie Veranstaltungen und zählt zu den führenden Cateringunternehmen Österreichs.

Leopold Museum kuratiert ausgewählte Kunstdrucke für die VIENNA Lounge

In Zusammenarbeit mit dem Leopold Museum wird die VIENNA Lounge auch zu einem kulturellen Botschafter Wiens. Hochwertige Reproduktionen ausgewählter Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser und weiteren Künstlern der Wiener Moderne vermitteln internationalen Gästen bereits vor ihrer Reise die kulturelle Identität der Stadt.

Priority Pass: Weltmarktführer mit Zugang zu über 1.900 Airport‐Lounges und Reiseerlebnisse

Priority Pass, ein Unternehmen der Collinson Group, bietet Zugang zu mehr als 1.900 Airport-Lounges und Reiseerlebnissen an über 865 Flughäfen in 143 Ländern. Neben Lounges umfasst das Angebot unter anderem Restaurants, Spas und weitere Premium-Services, die das Reiseerlebnis weltweit bereichern. Mehr Information zu Priority Pass ist zu finden unter www.prioritypass.com/de .

(red TT / CG / DS / VIE)