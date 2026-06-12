Fotostrecke: Saab J-35 Draken und J-29 Tunnan vor dem HGM

Die Saab J-29 Tunnan ("Tonne") flog von 1961 bis 1972 beim Bundesheer. Total beschaffte die Republik 30 Maschinen dieses einsitzigen Abfangjägers. Einer ihrer Piloten nahm 2021 noch einmal im Cockpit der Maschine Platz - bei einem Besuch des Fliegerhorstes Zeltweg. Der Saab J-35 Draken ("Drache") war von 1988 bis 2005 im Dienst. Sehr empfehlenswert dazu ist auch das Buch "Saab Draken in Österreich - eine besondere Geschichte" von Bernd Karner (Rezension hier).
Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien, errichtet unter Kaiser Franz Joseph (ihm zu Ehren wurden in der ganzen Monarchie Gebäude wie Kindergärten oder Badeanstalten errichtet, wie beispielsweise der Kaiser Franz Joseph Jubiläumskindergarten in Poysdorf oder das Kaiser Franz Joseph Bad im nordböhmischen Reichenberg), erhielt von beiden Maschinen jeweils ein Exemplar. Leider war es räumlich nicht möglich, die Flugzeuge im Inneren adäquat zu präsentieren. So standen sie über viele Jahre eher "versteckt" im Freien auf dem Parkplatz. Das änderte sich kürzlich. Sowohl die "Tonne" als auch der "Drache" (Reportage: "Der letzte Flug des Drachen" aus 2008) wurden aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und prominent vor dem Haupteingang des HGM postiert.
Fotoimpressionen
(red)