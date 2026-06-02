Korean Air: Catering-Vorbestellung in der First Class nun auch bei Abflügen ab dem Ausland

Korean Air erweitert seinen Vorbestellungsservice für Mahlzeiten in der First Class auf Langstreckenflüge, die von ausländischen Zielen starten. Damit wird das kulinarische Erlebnis an Bord noch weiter verbessert.

Der erweiterte Service gilt für Flüge ab neun Städten: Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Washington, D.C., Paris, London und Frankfurt. Buchungen sind ab dem 1. Juni für Flüge möglich, die am 22. Juni oder später starten.

First Class Passagiere können sowohl ihre erste als auch ihre zweite Mahlzeit über die Website oder die mobile App von Korean Air zwischen 21 Tagen und 24 Stunden vor Abflug auswählen. Dabei lässt sich das Dining-Erlebnis individuell gestalten: Zur Wahl stehen koreanische, westliche oder vegetarische Hauptgerichte sowie abgestimmte Vorspeisen und Suppen. Darüber hinaus sind über das Vorbestellungssystem zusätzliche vegetarische Optionen verfügbar, die ausschließlich auf diesem Weg buchbar sind.

Korean Air hatte den Vorbestellungsservice für Mahlzeiten erstmals im Januar 2023 in der Prestige Class eingeführt und im Oktober 2024 auf First Class Flüge ab Korea ausgeweitet. Mit der aktuellen Erweiterung können nun auch First-Class-Passagiere, die von wichtigen internationalen Abflughäfen starten, die gleiche Flexibilität und garantierte Mahlzeitenauswahl genießen.

„Mit der Ausweitung unseres Vorbestellungsservices auf Abflüge im Ausland bieten wir First Class Passagieren ein noch persönlicheres und reibungsloseres Dining-Erlebnis an Bord“, so ein Sprecher von Korean Air. „Dieser Service verbessert das Reiseerlebnis unserer Passagiere und unterstreicht gleichzeitig die Präzision und Qualität, die hinter dem Premium-Bordverpflegungsangebot von Korean Air stehen.“

(red TT / PM KE)