Lufthansa Cargo als Aussteller auf der transport logistic China 2026

Lufthansa Cargo präsentiert auf der transport logistic China 2026, Asiens führender Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, ihre neuesten Lösungen und Branchenkompetenzen. Die Messe findet vom 24. bis 26. Juni 2026 in Shanghai statt.

Das Unternehmen stellt am Stand 311 in Halle W5 aus, gemeinsam mit GlobeCross, dem International Cargo Center Shenzhen (ICCS) sowie SWISS WorldCargo. Am Messestand bietet Lufthansa Cargo Einblicke in ihr globales Netzwerk, ihre digitalen Services und maßgeschneiderte Branchenlösungen und schafft gleichzeitig einen einladenden Raum für Dialog, Austausch und neue Kontakte.

Starke Bühnenpräsenz und Branchendialog

Über den Messestand hinaus beteiligen sich Vertreter von Lufthansa Cargo aktiv am Konferenzprogramm mit Keynotes und Podiumsdiskussionen:

25. Juni, 09:50 – 10:10 Uhr (Halle W2, Meetingraum 9): Heike Wörner, Senior Director Global Strategy and Business Development, hält eine Keynote auf dem Sino-German Supply Chain Management Solutions Congress zum Thema „The Air Bridge Behind: Innovative Practices of Cross-border eCommerce Air Transportation".

25. Juni, 10:50 – 11:50 Uhr (Halle W2, Meetingraum 9):Heike Wörner und Murat Odabas, Managing Director bei GlobeCross, nehmen an einer AHK-Podiumsdiskussion zum Thema „Bridging China Speed with European Regulations in Cross Border eCommerce“ teil.

26. Juni, 10:00 – 11:00 Uhr (Halle W4, Meetingraum 688): Bettina Petzold, Head of Corporate Responsibility, beteiligt sich an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Sustainability, Costs, and Industry Margins“.

Interaktive Workshops und Expertensessions

Zusätzlich veranstaltet Lufthansa Cargo eine Reihe interaktiver Workshops und Fachvorträge mit vertiefenden Einblicken in zentrale Branchenthemen:

25. Juni, 10:00 – 10:45 Uhr (Halle W4, Raum M7): „From Insights to Interface: Lufthansa Cargo’s Digital Ecosystem & WeChat Mini Program Launch“

Ein interaktiver Workshop, der zeigt, wie digitale Innovation die Kundenerfahrung im Luftfrachtbereich verändert. Auch die Weiterentwicklung des digitalen Angebots von Lufthansa Cargo steht im Fokus. Ein besonderes Highlight ist der offizielle Launch des WeChat Mini Programs von Lufthansa Cargo, das den nächsten Schritt in Richtung „Embedded Commerce“ darstellt – wichtige Informationen, Sendungstransparenz und Kundeninteraktion werden direkt in die alltägliche digitale Umgebung der Nutzer integriert. (mit Marcel Kling, Head of Digital Sales, Lufthansa Cargo)

25. Juni, 11:00 – 11:45 Uhr (Halle W4, Raum M7): „Hand in Hand with the Pharma Industry“ (in Zusammenarbeit mit SWISS WorldCargo)

Eine gemeinsame Pharma-Session von Lufthansa Cargo und SWISS WorldCargo, die zeigt, wie spezialisierte Pharma-Produkte, Infrastruktur und ein integriertes globales Netzwerk zusammenwirken, um zuverlässige temperaturgeführte Logistiklösungen bereitzustellen.

(mit Andreas Brasche, Global Industry Manager Life Sciences & Healthcare, Lufthansa Cargo, Nichole Shi, Account Manager Shanghai, Lufthansa Cargo, und Susanne Wellauer, Global Vertical Industry Management Pharma & Healthcare, SWISS WorldCargo, Eva Li, Head of Cargo, Shanghai, SWISS WorldCargo)

25. Juni, 13:30 – 14:00 Uhr (Halle W4, Raum M7): „Your Expert for Semiconductor Logistics: Global Shifts, China Dynamics & Lufthansa Cargo’s Solutions“

Die globale Halbleiterindustrie befindet sich aufgrund geopolitischer Veränderungen, Regionalisierungstrends und wachsender Komplexität von Lieferketten im Wandel – mit China in einer zentralen Rolle. Die Session gibt einen Überblick über aktuelle Marktentwicklungen sowie über sich verändernde Anforderungen an Produkte und Transport und zeigt, wie Lufthansa Cargo maßgeschneiderte Logistiklösungen für sichere und zeitkritische Lieferketten entwickelt.

(mit Carolin Gerstenmaier, Head of Industry Development & Leisure Sales, Lufthansa Cargo, und William Chen, Account Manager Shanghai, Lufthansa Cargo)

25. Juni, 14:15 – 14:45 Uhr (Halle W4, Raum M7): „Go Global with Lufthansa Cargo“

Lufthansa Cargo unterstützt chinesische Kunden bei ihrer internationalen Expansion, indem sie Zugang zu globalen Märkten über ein starkes Netzwerk und zuverlässige Transportlösungen bietet. Die Session zeigt, wie diese Expansion durch Netzwerkstärke, maßgeschneiderte Lösungen, Risikomanagement und strategische Partnerschaften unterstützt wird. Gemeinsam mit SWISS WorldCargo bietet Lufthansa Cargo ein etabliertes globales Netzwerk sowie passende Produkte und Services für Unternehmen jeder Größe. (mit Heike Worner, Senior Director Global Strategy and Business Development, Lufthansa Cargo, Janet Mi, Senior Director Eastern & Western China, Chief Representative China, Lufthansa Cargo)

(red HB / SG / LH Cargo)