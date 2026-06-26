Lufthansa Cargo bringt ersten Bauabschnitt ihres hochmodernen Luftfracht-Hubs planmäßig in Betrieb

Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Luftverkehr die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bauphase ALPHA ihres Infrastrukturprojekts „LCCevo“ am Flughafen Frankfurt gefeiert. Mit dem Abschluss des ersten und zugleich wichtigsten Bauabschnitts erreicht die umfassende Modernisierung einen entscheidenden Meilenstein. Auf rund 80.000 Quadratmetern – das entspricht etwa 11 Fußballfeldern – erneuert Lufthansa Cargo ihr gesamtes Frankfurter Frachtdrehkreuz bei laufendem 24/7-Betrieb grundlegend. Das Infrastrukturprojekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 600 Millionen Euro soll das Lufthansa Cargo Center (LCC) bis 2030 schrittweise zum modernsten Luftfracht-Hub Europas weiterentwickeln.

Moderne Technologie für maximale Effizienz

Kern der neuen Infrastruktur sind intelligente Materialfluss- und Fördersysteme, die sämtliche Prozessschritte eng miteinander vernetzen und für einen deutlich effizienteren Warenfluss sorgen. Die Anlagen umfassen unter anderem ein rund 42 Meter hohes vollautomatisiertes Hochregallager mit knapp 3.000 Lagerplätzen für große Frachtpaletten sowie ein hochmodernes automatisches Palettenlager für temperatursensible und spezialisierte Sendungen. Allein das Hochregallager ermöglicht künftig mehr als 300 Ein- und Auslagerungen pro Stunde und verdoppelt damit die Leistungsfähigkeit.

Vom Projekt zur Performance

„Mit der Inbetriebnahme von Bauphase ALPHA wird eine Vision zur Wirklichkeit“, sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „LCCevo ist eine der bedeutendsten Investitionen in der Geschichte unseres Unternehmens und ein klares Bekenntnis zum Luftfrachtstandort Hessen. Rund jede zweite Tonne Luftfracht am Flughafen Frankfurt wird von Lufthansa Cargo abgefertigt. Deshalb investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Hubs und seine langfristige Leistungsfähigkeit. Mit intelligenten Warenströmen, hochmoderner Infrastruktur und automatisierten Prozessen schaffen wir die Voraussetzungen, um den Anforderungen der globalen Märkte auch in Zukunft gerecht zu werden. Damit stärken wir unsere und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum.“

Klares Bekenntnis zum Standort Frankfurt

„Unsere Investition in Höhe von 600 Millionen Euro in das neue Luftfrachtzentrum LCCevo ist ein wichtiger Beitrag zum Ausbau unserer führenden Position im Geschäftsfeld Luftfracht und zum langfristigen Erfolg der Lufthansa Group. Wir investieren gleichzeitig in moderne Frachtinfrastruktur und in die größte Flottenmodernisierung unserer Geschichte. Das erfolgreiche Zusammenspiel von Passagier- und Frachtverkehr ist eine besondere Stärke der Lufthansa Group. Die optimale Nutzung und Vermarktung der Frachtkapazitäten unserer Passagierflugzeuge und unserer Frachterflotte machen dieses Erfolgsmodell möglich", sagte Dr. Michael Niggemann, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG. „LCCevo ist ein weiterer Schritt in die Zukunft dieses Erfolgsmodells. Wir stärken damit Frankfurt als eines unserer wichtigsten internationalen Drehkreuze und investieren in die langfristige Leistungsfähigkeit eines Standorts, der für die Anbindung Deutschlands an die Märkte der Welt von zentraler Bedeutung ist. Das ist ein klares Bekenntnis zu Frankfurt, Hessen und dem Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Wichtiger Faktor für Wirtschaft und Lieferketten

„Der Flughafen Frankfurt ist das Herz der europäischen Luftfrachtlogistik. Seine Spitzenposition ist untrennbar mit Lufthansa Cargo verbunden. Das Unternehmen prägt den Standort seit Jahrzehnten und trägt maßgeblich dazu bei, dass Hessen zu den führenden Logistikregionen Europas gehört. Mit Investitionen wie LCCevo bekennt sich Lufthansa Cargo klar zu Frankfurt und zu Hessen. Das Projekt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unseres Luftverkehrsstandorts, beschleunigt Prozesse und schafft die Voraussetzungen dafür, dass Frankfurt auch künftig zu den wichtigsten Luftfrachtdrehkreuzen der Welt zählt. Moderne Infrastruktur ist die Grundlage für Wachstum, gute Arbeitsplätze und nachhaltige Wertschöpfung. Deshalb hat das Hessische Wirtschaftsministerium das Projekt von Beginn an eng begleitet und unterstützt“, sagte der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister und stellvertretende Ministerpräsident Kaweh Mansoori.

„Luftfracht ist für viele Schlüsselindustrien in Deutschland unverzichtbar – von der Pharmaindustrie über den Maschinenbau bis hin zu Zukunftsbranchen wie der Halbleiterindustrie“, sagte Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr. „Für unsere Unternehmen ist ein zuverlässiger, sicherer und schneller Zugang zu internationalen Märkten von entscheidender Bedeutung. Deshalb begrüßt die Bundesregierung das klare Bekenntnis der Lufthansa Group zum Luftfrachtstandort Deutschland sowie die umfassenden und innovativen Investitionen in die Zukunft des Frankfurter Hubs. Projekte wie LCCevo stärken die Leistungsfähigkeit der Luftfracht und damit zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landess.“

Die Zukunft beginnt jetzt

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums blickt die Lufthansa Group auf ihre Geschichte zurück und richtet den Blick zugleich nach vorn. Mit LCCevo schafft Lufthansa Cargo einen wichtigen Baustein für die kommenden Jahrzehnte. Was 1926 mit der Gründung der ersten Lufthansa begann und von Anfang an auch den Transport von Post und Fracht umfasste, hat sich heute zu einem globalen Netzwerk entwickelt, das Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften verbindet. Lufthansa Cargo trägt dazu als einer der weltweit führenden Luftfrachtanbieter mit ihrer Mission „Enabling Global Business“ maßgeblich bei.

In den kommenden Jahren folgen mit BRAVO und CHARLIE weitere Bauphasen, die das Lufthansa Cargo Center bis 2030 zum modernsten Luftfrachtstandort Europas weiterentwickeln. Neben Effizienz und Leistungsfähigkeit spielt auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Auf rund 19.000 Quadratmetern Dachfläche werden Photovoltaikanlagen installiert. Moderne Gebäudetechnik, intelligente Wärmerückgewinnungssysteme und extensive Dachbegrünungen tragen dazu bei, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren.

(red / LH Cargo)