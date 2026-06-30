Ryanair-Piloten aus ganz Europa sprechen dem Management das Misstrauen aus

Die europäischen Pilotenvertretungen der Ryanair-Gruppe haben dem Management geschlossen das Misstrauen ausgesprochen. Anlass sind Disziplinarverfahren gegen Mitglieder der Verhandlungskommission der Vereinigung Cockpit (VC) sowie weitere gewerkschaftsnahe Beschäftigte – und das während laufender Tarifverhandlungen. Aus Sicht der Piloten beschädigt dieses Vorgehen das Vertrauen in faire Tarifverhandlungen auf Augenhöhe erheblich.

Die Kritik wurde dem Management in einem gemeinsamen Member Update der europäischen Pilotenvertretungen übermittelt. Die Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG) verurteilt insbesondere die Maßnahmen gegen Gewerkschaftsvertreter.

„Wenn Mitglieder von Verhandlungskommissionen während laufender Tarifverhandlungen mit Disziplinarmaßnahmen konfrontiert werden, stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Auswirkungen dies auf unabhängige Verhandlungen und das gewerkschaftliche Engagement hat“, erklärt Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit.

Nach Angaben der RTPG hat die VC wiederholt konstruktive Vorschläge für einen Tarifabschluss vorgelegt. Diese seien jedoch vielfach zurückgewiesen worden, ohne auf die zentralen Anliegen der Pilotinnen und Piloten einzugehen.

„Die Vereinigung Cockpit lässt die Verhandlungen inzwischen durch professionelle Verhandlungsführer und juristische Berater begleiten“, so Pinheiro. „Dies ist eine notwendige Reaktion auf die persönliche Belastung der betroffenen Beschäftigten.“

Da die Tarifverhandlungen mit Ryanair in mehreren europäischen Ländern in Kürze beginnen sollen, werden die Entwicklungen in Deutschland aufmerksam verfolgt. Die RTPG fordert Ryanair und Malta Air auf, zu fairen Tarifverhandlungen auf Augenhöhe zurückzukehren. Nachhaltige Tarifabschlüsse entstünden durch Respekt, ernsthafte Gespräche und tragfähige Kompromisse – nicht durch Druck oder öffentliche Schuldzuweisungen.

Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG)

Die Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG) wurde im März 2018 gegründet und ist die gemeinsame Interessenvertretung der Betriebsräte der Ryanair-Unternehmen, unterstützt von den jeweiligen nationalen Pilotenverbänden.

Gemeinsam entwickeln sie Strategien, um die Interessen der Ryanair-Pilotinnen und -Piloten in ganz Europa zu vertreten und durchzusetzen. Da Ryanair zu den größten Unternehmen Europas gehört, sind in der RTPG Betriebsräte und Mitgliedsverbände aus Irland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Dänemark, Portugal, Belgien, Deutschland, Italien, Spanien, Malta und Rumänien vertreten.

(red / VC)