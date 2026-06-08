Notfall an Bord: Ryanair/Lauda-Maschine musste außerplanmäßig in Graz landen

Der Airbus befand sich auf dem Weg von Mailand nach Wien. Der Ryanair-Flug mit der Nummer 1533 wurde von einer Maschine der Lauda Europe (umgangssprachlich LaudaMotion) durchgeführt.

Kurz nach 9 Uhr Früh startete der Ryanair Flug 1533 am gestrigen Sonntag in Mailand Bergamo um nach Wien Schwechat zu fliegen. Doch nach gut einer halben Stunde Flugzeit kam es an Bord offenbar bei einer Person zu einem medizinischen Problem. Die Piloten begannen ihren Sinkflug auf Graz, wo der Airbus A320 mit der Kennung 9H-LMI um 09:52 Uhr aufsetzte. Laut Zeugen habe der Notarzthubschrauber Christophorus 12 anschließend einen Passagier übernommen und in ein Krankenhaus geflogen.

Nach gut einer Stunde Aufenthalt in Graz setzte die 9H-LMI ihren Flug nach Wien um 11:20 Uhr fort. Die österreichische Hauptstadt wurde um 11:45 Uhr erreicht.

(red, CvD)