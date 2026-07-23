Passagier stirbt an Bord von Ryanair/Lauda-Flugzeug

Lauda Europe (ehemals LaudaMotion, umgangssprachlich daher noch immer so bezeichnet) ist eine österreichisch-maltesische Tochter des irischen Billigfliegers Ryanair, die ausschließlich unter Ryanair-Flugnummern operiert. An Bord eines A320 von LaudaMotion verstarb nun ein Passagier trotz sofortiger Reanimationsversuche.

Der Zwischenfall ereignete sich am Montag auf dem Flughafen der kroatischen Hauptstadt Agram/Zagreb. Während des Rollens klagte ein Passagier plötzlich über Unwohlsein und kollabierte schließlich. Rasch eintreffende medizinische Einsatzkräfte begannen sofort mit der Versorgung des Patienten, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Leiche des Mannes wurde von Bord gebracht.

Anschließend startete die Maschine. Details zum Flug und zum betroffenen Luftfahrzeug wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Verstorbenen nicht bekannt gegeben.

(red)