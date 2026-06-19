SunExpress fliegt dreimal pro Woche von Bremen nach Izmir

Per Direktflug ins Urlaubsparadies an der türkischen Ägäis: Ab kommender Woche haben Reisende aus dem Nordwesten Deutschlands dreimal wöchentlich die Möglichkeit, ab Bremen nach Izmir zu fliegen.

Die Küsten-Metropole ist der ideale Ausgangspunkt für einen familienfreundlichen und entspannten Urlaub in idyllischer Umgebung: Zwischen Sandstränden, Olivenhainen und Weinbergen warten charmante Dörfer, weitläufige Küstenabschnitte und türkisblaues Meer.

Mit SunExpress, einem Joint-Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, geht es ab Dienstag, 23. Juni, dreimal pro Woche von Bremen nach Izmir. Das Angebot ist bereits buchbar: Jeweils dienstags, donnerstags und samstags erreichen Urlauber in knapp drei Stunden Flugzeit die türkische Ägäis.

Über den Flughafen Bremen

Der Flughafen Bremen ist wirtschaftlicher und touristischer Faktor für die Hansestadt sowie die gesamte Region mit einem Einzugsgebiet von 13 Millionen Menschen. Mit zahlreichen täglichen Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich und Wien sind mehr als 500 weltweite Anbindungen mit nur einem Umstieg ab Bremen erreichbar. Hinzu kommen viele Ziele in Europa und Nordafrika. Zusammen mit innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildet der Flughafen Bremen den wichtigsten kombinierten Luft- und Raumfahrtstandort in Europa. Für den Bremen Airport gilt nicht nur eine Nachtflugbeschränkung, auch Lärm- und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle. 1909 eröffnet, war der Flughafen Bremen Deutschlands erster mit einer befestigten Start- und Landebahn.

(red GD / SH / BRE)