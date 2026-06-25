SWISS führt Zusatzflüge nach Delhi bis Ende Oktober weiter und setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

Aus operationellen Gründen setzt SWISS ihre Flüge von und nach Dubai bis einschliesslich 24. Oktober 2026 weiterhin aus.

Gleichzeitig führt SWISS ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und Delhi bis zum Ende des Sommerflugplans 2026 am 24. Oktober 2026 weiter. Neben der regulären täglichen Verbindung wird ein zweiter täglicher Flug mit einem Airbus A330 angeboten.

Viele Gäste reisen derzeit von und nach Indien. SWISS trägt dieser hohen Nachfrage Rechnung und bietet deshalb neben der regulären täglichen Verbindung auch weiterhin einen zweiten täglichen Flug zwischen Zürich und Delhi an. So profitieren Kundinnen und Kunden von mehr Auswahl und zusätzlichen Reisemöglichkeiten.

Zusatzflüge (täglich):

LX2646: Zürich 12.35 Uhr – Delhi 00.05 Uhr

LX2647: Delhi 01.40 Uhr – Zürich 07.00 Uhr

Reguläre Flüge (täglich):

LX146: Zürich 12.10 Uhr – Delhi 23.35 Uhr

LX147: Delhi 01.05 Uhr – Zürich 06.20 Uhr

Fluggäste, deren Flüge aufgrund dieser Anpassung gestrichen werden, können ihre Reise kostenfrei auf einen späteren Termin umbuchen oder sich den vollständigen Ticketpreis erstatten lassen. Der SWISS Kundendienst ist rund um die Uhr erreichbar unter +41 (0)848 700 700.

SWISS verfolgt die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin aufmerksam und steht dazu in regelmässigem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie mit den Partnern innerhalb der Lufthansa Group.

(red / LX)