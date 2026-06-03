SWISS verschiebt Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv auf August 2026

Die Schweizer Lufthansa-Tochter SWISS plant neu, ihre Flüge von und nach Tel Aviv ab dem 1. August 2026 wieder aufzunehmen.

Die Lufthansa Group wird Tel Aviv zwar bereits im Juni wieder bedienen, zunächst jedoch mit einem reduzierten Flugangebot. Im Zuge dieser schrittweisen Wiederaufnahme wird SWISS die Verbindung zwischen Zürich und Tel Aviv aus operationellen Gründen ab dem 1. August 2026 wieder aufnehmen.

Fluggäste, deren Flüge aufgrund dieser Anpassung gestrichen werden, können ihre Reise kostenfrei auf einen späteren Termin umbuchen oder sich den vollständigen Ticketpreis erstatten lassen. Der SWISS Kundendienst ist rund um die Uhr unter +41 (0)848 700 700 erreichbar.

SWISS verfolgt die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin aufmerksam und steht dazu in regelmässigem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie mit den Partnern innerhalb der Lufthansa Group.

(red TT / PM LX)