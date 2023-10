Islamischer Terror: SWISS startet 2. Evakuierungsflug nach Israel

Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mindestens 1.200 Israels, darunter ganze Familien mit ihren Babys, unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten, teilweise köpften, und in ihrem von gewaltbereiten islamischem Antisemitismus getragenen Blutrausch ganze Familien ausrotteten, schlägt Israel zurück. Indes wächst in Österreich und Deutschland die Kritik an muslimischen Verbänden, die zum Terror schweigen. Außerdem gab es in Deutschland Probleme mit muslimischen Jugendlichen, die teils mit Palästinenser-Fahnen in die Schule kamen und ihre Lehrer körperlich attackierten, als diese einschritten. Zahlreiche Länder evakuieren ihre Bürger aus dem vom radikal-muslimischen Terror schwer getroffenen Israel - auch SWISS wird heute wieder einen Flug durchführen.