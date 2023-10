Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mindestens 1.400 Israels, darunter ganze Familien mit ihren Babys, unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten, teilweise köpften, und in ihrem von gewaltbereiten islamischem Antisemitismus getragenen Blutrausch - vor dem der große österreichisch-jüdische Künstler Arik Brauer übrigens 2018 bereits öffentlich gewarnt hatte - ganze Familien ausrotteten, schlägt Israel mit der vollen Stärke seiner Luftwaffe zurück. Die Flüge nach Tel Aviv hat SWISS (ebenso wie Lufthansa und AUA) bereits ausgesetzt, jetzt streicht der Schweizer Flagcarrier auch seine Verbindungen in den Libanon. Denn auch von dort aus greifen radikal-islamische Terroristen Israel immer wieder an. Die Sicherheitslage ist fragil.