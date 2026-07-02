Emirates SkyCargo setzt jetzt auch die Boeing 777-300ERSF ein

Emirates setzt das aus einem Passagierflugzeug umgebaute Frachtflugzeug Boeing 777-300ERSF ein. Die Maschine (A6-EBK) wird mit einem Flug von Hongkong nach Dubai den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

Die umgerüstete Emirates Boeing 777-300ERSF bietet eine Nutzlastkapazität von 100 Tonnen und ein Frachtvolumen von 811 m³, was einer Steigerung des Frachtvolumens um 25 % gegenüber dem serienmäßigen Frachtflugzeug Boeing 777-F entspricht. Mit 47 Palettenstellplätzen bietet das umgerüstete Flugzeug im Vergleich zum Serienfrachtflugzeug Boeing 777-F zudem zehn zusätzliche Palettenstellplätze und eignet sich damit ideal für den Transport großer Fracht wie E-Commerce-Güter, die derzeit rund 20 % der weltweiten Luftfrachtmenge ausmachen und für die in den nächsten Jahren weiteres Wachstum prognostiziert wird.

Ausbau der Flotte und des Streckennetzes

Die umgerüstete Boeing 777-300ERSF ist nach fünf serienmäßigen Boeing 777-F-Frachtflugzeugen das sechste neue Frachtflugzeug, das seit März 2026 in die Flotte von Emirates SkyCargo aufgenommen wurde. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie wird Emirates SkyCargo bis Dezember 2026 außerdem fünf weitere Boeing 777-F-Flugzeuge sowie eine weitere umgerüstete Boeing 777-300ERSF in Empfang nehmen. Drei weitere folgen im Jahr 2027.

In ihrer Presseaussendung hatte Emirates fälschlicherweise behauptet, die erste Frachtfluggesellschaft zu sein, die diesen Typ einsetzt. Das waren Fake News. Tatsächlich ist die US-amerikanische Kalitta Air die erste Frachtfluggesellschaft, die mit 777-300ERSF flog. Wir haben die Emirates-Falschmeldung zunächst übernommen gehabt und nachträglich korrigiert. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung dafür.

(red HS / SG / EK)