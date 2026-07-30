Emirates Skywards baut sein Angebot für Mitglieder weiter aus und macht das Reisen in Europa noch flexibler. Mit dem neuen Skywards Rail können Mitglieder ihre Skywards Meilen künftig für Zugtickets zu mehr als 12.000 Reisezielen in Europa einlösen. Dazu zählen über 40 Bahnunternehmen in zwölf europäischen Ländern, darunter auch die ÖBB. So lassen sich beispielsweise Bahnfahrten zum Flughafen Wien oder Anschlussreisen innerhalb Europas bequem mit Skywards Meilen buchen.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst. Austrian Wings fordert die Medienagentur von Emirates auf, zu einer korrekten deutschen Sprachform zurückzukehren.

Europa bequem mit Skywards Meilen entdecken

Über das neue Buchungsportal skywardsrail.com können Mitglieder Zugverbindungen online oder mobil in fünf Sprachen suchen und direkt buchen. Dabei stehen unterschiedliche Fahrpläne, Reiseklassen und Ticketoptionen zur Auswahl. Die Bezahlung erfolgt entweder vollständig mit Skywards Meilen oder flexibel mit einer Kombination aus direkter Bezahlung und Meilen. Auch Tickets für Familie oder Freunde können mit den eigenen Meilen gebucht werden. Die Fahrkarten werden anschließend bequem als E-Ticket per E-Mail zugestellt.

Nahtloses Reisen vom Zug bis zum Flug

Skywards Rail umfasst nationale, internationale und Hochgeschwindigkeitsverbindungen führender europäischer Bahnunternehmen wie ÖBB, Deutsche Bahn, Eurostar, SNCF, Trenitalia, Renfe oder TGV. Bereits ab 4.100 Skywards Meilen lassen sich beliebte Strecken buchen. Gerade für österreichische Reisende eröffnet das neue Angebot zusätzliche Möglichkeiten: Mit der Einbindung der ÖBB können Emirates Skywards Mitglieder ihre Meilen künftig auch für die Bahnanreise zum Flughafen Wien oder für weitere Zugreisen innerhalb Europas einsetzen und ihre Reise noch flexibler gestalten.

Emirates Skywards entwickelt sich kontinuierlich weiter

Mit Skywards Rail erweitert Emirates Skywards die Einlösemöglichkeiten seines vielfach ausgezeichneten Treueprogramms und entwickelt sich konsequent zu einem umfassenden Lifestyle-Loyalitätsprogramm. Seit der Einführung im Jahr 2000 zählt Emirates Skywards heute mehr als 39 Millionen Mitglieder in 190 Ländern und verzeichnet wöchentlich über 78.000 Neuanmeldungen. Mit kontinuierlich neuen Einlösemöglichkeiten schafft Emirates Skywards zusätzlichen Mehrwert und begleitet Mitglieder weit über den Flug hinaus.

(red FG / EK)