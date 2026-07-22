Fotostrecke: Seltene Besucher am Flughafen Wien

Sommerzeit ist Planespotter-Zeit. Diese Woche gab es schon mehrere seltene Vögel am Flughafen Wien zu sehen. Patrick Huber (www.der-rasende-reporter.info) hat sie für Austrian Wings fotografiert.

Am 19. Juli waren gleich drei "Specials", wie Planespotter, besondere Flugzeuge nennen, auf dem Flughafen Schwechat zu Besuch. Etihad Airways kam mit ihrer Boeing 787-9 (A6-BND) in Manchester City Sonderlackierung. Condor gab sich die Ehre mit ihrem in Eintracht Frankfurt Farben lackierten A320 D-ASGE.

Und dann gab es da noch einen ganz besonderen Leckerbissen, der sogar Spotter aus der benachbarten Slowakei nach Wien lockte: eine Boeing 757-300 der ukrainischen Skyline Express Airlines, die für die türkische Mavi Gök Airlines fliegt. Dabei trägt die Maschine noch teilweise die Lackierung des Vorbesitzers Condor.

Condor Airbus A320 in Eintracht Frankfurt Sonderlackierung.

Condor hatte sich Ende 2025 von ihrer letzten Boeing 757 getrennt (die große Foto- und Videoreportage von Johannes Bauer, Patrick Huber, Michael Jentner und Franz Zussner siehe hier), womit die ukrainische Skyline Express aktuell der letzte europäische Betreiber der Boeing 757 in der Passagierversion ist. Über die Geschichte der Condor 757 erschien im November 2025 sogar ein eigenes Buch: "Condor: Das Ende einer Ära - Abschied von der Boeing 757".

Die Boeing 757 ist nicht nur eine Schönheit, sondern im Passagierverkehr sehr selten geworden. Deshalb ist sie ein begehrtes Objekt der Planespotter.

(red GS / BW)