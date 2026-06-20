Fotoreportage: MFU Klosterneuburg feierte 30er mit DC-3 und Beech 18 in Wiener Neustadt

Gustav Z. Holdosi ist ein Macher alter Schule, einer der anpackt und Dinge schafft - 1996 gründete der leidenschaftliche Flieger gemeinsam mit Gleichgesinnten die Motorflugunion (MFU) Klosterneuburg und nur ein Jahr später veranstaltete er (die älteren Semester unter den Luftfahrtfans werden sich daran bestimmt erinnern) auf dem damals seit 20 Jahren geschlossenen alten Wiener Flughafen Aspern (LOWA) einen Jubiläumsflugtag, der an gleich zwei Wochenenden stattfinden konnte - weil die erste Veranstaltung wegen Schlechtwetter abgebrochen werden musste. Holdosi: "Insbesondere die Stadt Klosterneuburg und Austro Control Vorstand Johann Rausch haben uns dabei unterstützt." Mit dieser Veranstaltung hatte sich die damals junge MFU Klosterneuburg in der österreichischen Fliegerszene mit einem Schlag einen guten Namen gemacht.
Zunächst war die MFU Klosterneuburg (Holdosi: "Der Name MFU Niederösterreich war nicht möglich und gegründet haben wir den Verein in Klosterneuburg, also erhielt er den Namen der Gründungsstadt.") auf dem 1929 eröffneten Flugfeld Spitzerberg (LOAS) ansässig. Drei Jahre später erfolgte dann der Umzug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN), wo man später einen eigenen Hangar errichtete und seither das Zentrum der vereinseigenen fliegerischen Aktivitäten hat.
Der einst kleine Verein (gestartet wurde mit einer Cessna 172 und 16 Mitgliedern) hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einer hochprofessionellen Ausbildungsstätte für alle Arten der Flächenfliegerei entwickelt (Motor- & Segelflug sowie die Wasserfliegerei). Holdosi: "Wir haben sehr gute Kontakte in die Branche und etliche unserer Fluglehrer sitzen beruflich im Cockpit. Wir bilden vom Privatpiloten über den Wasserflugzeugpiloten bis zum Verkehrspiloten alles aus." Für die Theorie- und Simulatorschulungen verfügt die MFU Klosterneuburg in ihrer Heimatstadt über zusätzliche Räumlichkeiten. 2004 besuchte die Dornier Do 24 von Irene Dornier auf Einladung der MFU Klosterneuburg die Stadt Klosterneuburg und landete auf der Donau.
Wurden im Gründungsjahr 1996 von den Damen und Herren Mitgliedern noch 32 Stunden geflogen so waren es 2014 bereits 1.500 Flugstunden. Die MFU Klosterneuburg ist die einzige in Österreich zugelassene Ausbildungsstätte für Wasserflugzeugpiloten (Seaplane Rating). Heute verfügt die MFU Klosterneuburg über 13 Motor- und Segelflugzeuge (inkl. Motorsegler). Die ein- und zweimotorigen Motorflugzeuge (darunter auch eine kunstflugtaugliche Maschine des japanischen Herstellers Fuji) sind Ganzmetallflugzeuge - Holdosi ist von den bewährten Vorteilen dieser Maschinen absolut überzeugt und als Obmann der MFU in der Flottenplanung folglich entsprechend konsequent.
Zum 30. Jubiläum lud die MFU Klosterneuburg Freunde, Wegbegleiter und Fliegerkameraden zu einem Hangarfest auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost ein - wie erwähnt, gaben sich dabei auch die DC-3 und eine Beech 18 aus der Classic Formation von Hugo Mathys die Ehre. Wie es dazu kam? "Einer der Piloten der Classic Formation hat bei uns einen Teil seiner Ausbildung absolviert und so hat es sich erfreulicherweise ergeben, dass wir diese beiden besonderen Flugzeuge bei uns begrüßen durften", erläutert Holdosi stolz.
Der Besuch der beiden Oldtimer wurde gleich mit der so wichtigen Jugendarbeit verbunden. Denn die MFU unterstützt das Projekt Young Eagles Austria, bei dem Mädchen und Burschen ab 14 Jahren an den Flugsport herangeführt werden sollen. Diese Nachwuchsförderung ist Gustav Z. Holdosi ein persönliches Anliegen, ebenso dem Schweizer Hugo Mathys. Innerhalb der MFU wird das Young Eagles Programm von Fluglehrer Karl-Heinz Eder betreut. Hugo Mathys, Gründer und Pilot von Classic Formation, lud die österreichischen Young Eagles daher ein, auf dem Flugplatz Wiener Neustadt Ost mit an Bord zu sein, als die DC-3 zum Betanken quer über das gesamte Flugfeld rollen musste - für die jungen Nachwuchsflieger ein besonderes und beeindruckendes Erlebnis. Im Anschluss daran ging es für die Jugendlichen mit Karl-Heinz Eder an Bord des Motorfalken OE-9038 noch auf einen Schnupperflug in die Luft.
Es war eine gelungene Geburtstagsparty eines beeindruckenden Flugvereines. Am Sonntag, 14. Juni 2026, verließen die beiden historischen Besucher der Geburtstagsfeier den Flugplatz Wiener Neustadt Ost wieder - hier geht's zu unserer Fotostrecke.
Der Autor gratuliert der MFU Klosterneuburg herzlich zum 30. Geburtstag - auf die nächsten 30 Jahre!
Text: Patrick Huber
Fotos: Patrick Huber & Johannes Bauer