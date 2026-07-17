Moslem attackiert Flugbegleiterin aus religiösen Gründen

Unfassbarer Vorfall ereignete sich auf Flug von der Türkei nach Deutschland. Der rabiate Gäubige wurde angezeigt.

Weil er unter Berufung auf seinen muslimischen Glauben nicht neben einer Frau sitzen wollte, rastete ein Passagier auf einem Turkish Airlines Flug von der Türkei nach Istanbul aus. Zunächst verbal, in der Folge attackierte der Mann eine der Flugbgleiterinnen auch körperlich.

Als erstes Medium hatte die deutsche "BILD" darüber berichtet. Gegenüber dem Blatt bestätigte die Exekutive, dass eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den aggressiven Moslem vorliegt: "Laut ersten Zeugenaussagen habe der Mann sich auf die Scharia berufen und lehnte es ab, neben einer Frau zu sitzen."

Turkish Airlines äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall, der sich bereits am 1. Juni dieses Jahres ereignet haben soll.

(red)