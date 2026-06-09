Nach Raketenterror der Islamischen Republik Iran gegen Israel: AUA setzt Flüge bis 12. Juni aus

Am 7. Juni griff das Islamisten-Terrorregime in Teheran Israel erneut mit Raketen an, Israel verteidigte sich mit einem Gegenschlag. Die AUA reagierte, strich den Nachtflug sofort und beobachtet die Lage nun genau.

Aufgrund der unklaren Sicherheitslage in Tel Aviv hat die AUA bereits Sonntagabend den für die frühen Morgenstunden des 8. Juni geplanten Flug OS1083/OS84 ausgesetzt.

§Um ein klares Lagebild in den kommenden Tagen zu erhalten, wurde im Einklang mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit heute abends entschieden, die geplanten Flüge von Austrian Airlines nach und von Tel Aviv bis einschließlich 12. Juni 2026 auszusetzen. Passagiere, die von diesen Flugstreichungen betroffen sind, werden entsprechend umgehend informiert und umgebucht", erklärte AUA-Sprecherin Andrea Hansal.

Über eine mögliche Wiederaufnahme der Flüge ab dem 13. Juni 2026 wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, die Lage vor Ort wird weiterhin genauestens beobachtet und evaluiert, so die AUA. Hansal: "Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität."

(red / OS)