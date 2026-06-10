Terrorstaat Islamische Republik Iran schießt Apache der US Armee ab - Crew gerettet

Das Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran hat die Situation im Nahen Osten erneut eskaliert und einen Helikopter der US-Streitkräfte abgeschossen. Die Crew wurde gerettet, die USA reagierten mit harten Luftschlägen gegen das Terroristen-Regime in Teheran

Ein Kampfhubschrauber des Typs AH-64 Apache der US-Armee führte einen Routineflug über der von der Islamischen Republik Iran illegal blockierten Straße von Hormus durch als er von den Streitkräften der Islamischen Republik Iran abgeschossen wurde. Die beiden Piloten überlebten, trieben stundenlang im Meer, ehe sie von einem Drohnen-Boot der US-Armee gerettet werden konnten.

Als Reaktion auf den unprovozierten Abschuss des Apache führten die USA in der Nacht von gestern auf heute schwere Luftschläge gegen die Islamische Republik Iran durch. Bei den Angriffen seien iranische Luftabwehrsysteme, Bodenkontrollstationen sowie Radaranlagen attackiert worden. Seitens der USA seien "mindestens" zwei Angriffswellen geflogen worden.

Hintergrund

Die Islamische Republik ist seit Jahrzehnten tief in internationalen Terrorismus verstrickt (sogar im Fall des Bombenanschlags auf Pan Am 103 über Lockerbie führten Spuren in die Islamische Republik Iran), fordert die Auslöschung Israel und arbeitet an der Atombombe, besitzt (oder besaß) außerdem ein großes Arsenal an ballistischen Raketen. Kurzum, die Islamische Republik Iran destabilisiert(e) die gesamte Region seit Jahren und stellt(e) eine akute Bedrohung für Israel, der einzige funktionierende demokratische Rechtsstaat im gesamten Nahen Osten, sowie seine Nachbarstaaten dar.

(red)