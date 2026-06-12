Wegen Islamischer Republik Iran: AUA verlängert Flugstopp nach Israel bis 15. Juni

Aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten und aus operationellen Gründen hat die AUA im Einklang mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit entschieden, die geplanten Flüge von Austrian Airlines nach und von Tel Aviv bis einschließlich Montag, 15. Juni 2026 auszusetzen.
- Fluggäste, die von diesen Flugstreichungen betroffen sind, werden entsprechend umgehend informiert und umgebucht.
- Über eine mögliche Wiederaufnahme der Flüge ab Dienstag, 16. Juni mit Abflug um 00:30 LT VIE wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, die Lage vor Ort wird weiterhin genauestens beobachtet und evaluiert.
- Die Sicherheit der Crews und Fluggäste habe oberste Priorität. "Wir fliegen nur, wenn positive Sicherheitsbewertungen für jeden einzelnen Flug vorliegen", unterstreicht die AUA.
(red / OS)