Wegen Islamischer Republik Iran: AUA verlängert Flugstopp nach Israel bis 15. Juni

Am 7. Juni griff das Islamisten-Terrorregime in Teheran Israel erneut mit Raketen an, Israel verteidigte sich mit einem Gegenschlag. Die AUA reagierte, wie berichtet sofort, strich den Nachtflug sofort und setzte die Flüge zunächst bis zum heute aus. Jetzt wurde dieser Flugstopp bis zum 15. Juni verlängert.