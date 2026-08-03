Netflix-Serie "The Bombing of Pan Am 103" thematisiert Lockerbie-Anschlag

Am 21. Dezember 1988, einem kalten unwirtlichen Mittwoch drei Tage vor Weihnachten, explodierte um 19:02:50 Uhr über Lockerbie eine Bombe im vorderen Frachtraum eines Pan Am Jumbos, der sich in rund 9.450 Metern Höhe gerade auf dem Nachtflug von London Heathrow nach New York JFK befand. Die Trümmer von Flug PA103 stürzten zum Teil direkt in die Wohngebiete der schottischen Kleinstadt Lockerbie. Die gewaltige Explosion von fast 100.000 Kilogramm Kerosin beim Aufschlag des Rumpfmittelteils und der Tragflächen mit den Treibstofftanks setzte in Sekundenbruchteilen zahlreiche Häuser in Vollbrand und entfachte ein wahres Flammenmeer in der kleinen Gemeinde. Neben den Trümmern des Flugzeuges fielen auch das Gepäck der Passagiere, die Frachtcontainer sowie mehr als 200 menschliche Körper vom dunklen Himmel und landeten auf Wiesen, in Wäldern, auf Dächern, in Gartenhecken, auf Zäunen oder mitten in den Vorgärten der Häuser von Lockerbie.

Neben allen 243 Passagieren und 16 Crewmitgliedern an Bord der Boeing 747-121 mit dem klangvollen Namen „Clipper Maid of the Seas“ (Deutsch: wörtlich „Clipper Jungfrau der Meere“, sinngemäß „Clipper Meerjungfrau“), kamen bei dem Unglück auch 11 Einwohner von Lockerbie ums Leben. Das jüngste Opfer dieser Katastrophe war gerade einmal 2 Monate alt, das älteste 82 Jahre. Von einigen der Unglücklichen ließ das Flammeninferno nur noch Asche und verkohlte Knochen übrig. Da diese Toten nicht mehr zu identifizieren waren, setzte man ihre Überreste schließlich in einem Gemeinschaftsgrab bei.

Im ersten deutschen Sachbuch zur Lockerbie-Katastrophe geht der Autor nicht nur den Ursachen auf den Grund, sondern zeichnet auch das Leben und Sterben der Opfer mit viel Empathie nach.

Wer für die Bombe verantwortlich war, das ist bis heute unklar. Spuren führten unter anderem in die Islamische Republik Iran, einen Staat, der seit Jahrzehnten den internationalen (islamistischen) Terrorismus unterstützt.

Der Streamingdienst-Netflix veröffentlichte am 30. Juli 2026 eine 6-teilige Miniserie, die diese Tragödie thematisiert. Der Titel: "The Bombing of Pan Am 103".

Zum 35. Jahrestag des Pan Am Lockerbie Anschlages berichtete sogar die österreichische "Kronen Zeitung" und der österreichische Erfolgsautor Patrick Huber veröffentlichte mit seinem Titel "Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod" das erste deutschsprachige Sachbuch zur Thematik. In Österreich ist dieses Buch in jeder Buchhandlung bestellbar und beispielsweise über den Falter Shop oder Manz.at erhältlich. In Deutschland widmeten sich Benjamin Denes und Andreas Spaeth in ihrem Podcast "Flugforensik" dem Absturz von Flug PA 103.

(red)