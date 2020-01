EasyJet spricht von "starker Leistung"

EasyJet hat in diesem Quartal nach eigenen Angaben eine starke Leistung erzielt. Die Umsetzung von Eigeninitiativen, eine robuste Kundennachfrage und ein niedriges Kapazitätslevel bei den Wettbewerbern führten dazu, dass sowohl unser Passagierumsatz und der Umsatz von Zusatzerträgen pro Sitzplatz übertroffen wurden und die Prognosen für die erste Jahreshälfte sich verbessern. Unsere Kostenperformance war entsprechend der Erwartungen und unsere Investitionen in die operative Belastbarkeit haben die operative Performance weiter vorangetrieben. easyJet erwartet einen besseren Gesamtverlust vor Steuern für die erste Jahreshälfte als im Halbjahr 2019, heißt es in einer Presseerklärung.