Coronavirus: Auch EasyJet muss sparen

"Nach dem vermehrten Auftreten von COVID-19-Fällen in Norditalien konnten wir einen deutlichen Rückgang der Nachfrage wie auch der Auslastung zu und von unseren norditalienischen Standorten feststellen. Darüber hinaus stellen wir eine abgeschwächte Nachfrage in unseren anderen europäischen Märkten fest. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, einige Flüge zu streichen – insbesondere von und nach Italien. Wir werden die Situation weiterhin beobachten und unseren Flugplan an die entsprechende Nachfrage anpassen", so der britische Billigflieger in einer Aussendung.