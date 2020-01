EL AL Israel Airlines benennt 737-900ER nach israelischen Städten

Im Rahmen der festlichen Veranstaltung empfing EL AL CEO Gonen Usishkin die Bürgermeister der acht Städte und ihre Vertreter, um gemeinsam die Namensgebung der neuen Flotte zu zelebrieren.

„Wir freuen uns, unsere Flotte der Boeing 737-900 Flugzeuge nach diesen Kleinstädten in Israel zu benennen und sind stolz darauf, unsere Tradition fortzusetzen und unsere Bewohner auf diese Weise zu ehren“, sagt EL AL CEO Gonen Usishkin.

Im Anschluss an die Veranstaltung erhielten die Bürgermeister einen Rundgang durch den EL AL-Campus und durften die acht Modelle besichtigen.

Dies ist Teil eines einzigartigen EL AL-Projekts, bei dem die Flugzeuge der Fluggesellschaft die Namen von Städten in ganz Israel tragen. Der Name der Stadt ist deutlich auf dem Exterieur vermerkt, sodass er für jeden Passagier beim Einstieg in die Maschine sichtbar zu sehen ist.

(red / LY)