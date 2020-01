EL AL Israel Airlines: Sommerflugplan 2020

EL AL Israel Airlines bietet mit dem Sommerflugplan 2020 je elf Verbindungen pro Woche von Frankfurt, Berlin-Schönefeld und München nach Tel Aviv. Die neue Flugroute ab Düsseldorf wird ab dem 1. Juni bis zum 23. Oktober drei Mal wöchentlich angeflogen. Hinzu kommen acht Flüge pro Woche ab Wien. Nonstop und in circa vier Stunden verbindet die Airline so den Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv mit Deutschland und Österreich. Der Sommerflugplan gilt zwischen dem 29. März und dem 23. Oktober 2020.

Auf der Langstrecke setzt EL AL weiterhin auf die Vergrößerung des Streckennetzes. Nach Verkündung der Strecke Tel Aviv – Tokio operiert EL AL Israel Airlines ab dem 11. März 2020 drei Mal pro Woche, jeweils montags, mittwochs und samstags. Die neue Strecke zwischen Tel Aviv – Dublin kommt ab dem 26. Mai 2020 mit Flügen am Sonntag, Dienstag und Donnerstag zum Einsatz.

Frankfurt am Main – Tel Aviv:

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY358 10:55 Uhr 16:05 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY356 19:30 Uhr 00:40 Uhr +1 B738

Tel Aviv - Frankfurt:

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY357 06:00 Uhr 09:40 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY355 14:45 Uhr 18:15 Uhr B738

Ab 1. Juni 2020: Düsseldorf – Tel Aviv:

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Montag und Freitag LY252 11:15 Uhr 16:40 Uhr B738 Mittwoch LY252 21:05 Uhr 02:30 Uhr +1 B738

Ab 1. Juni 2020: Tel Aviv – Düsseldorf:

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Montag und Freitag LY251 06:15 Uhr 10:00 Uhr B738 Mittwoch LY251 16:15 Uhr 20:00 Uhr B738

München – Tel Aviv

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY354 10:25 Uhr 15:05 Uhr B738 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag LY352 20:00 Uhr 00:40 Uhr +1 B738

Tel Aviv – München

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY353 06:00 Uhr 09:05 Uhr B738 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag LY351 15:45 Uhr 18:50 Uhr B738

Berlin-Schönefeld – Tel Aviv

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY2372 10:55 Uhr 16:00 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY2374 22:05 Uhr 03:10 Uhr +1 B738

Tel Aviv – Berlin-Schönefeld

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Sonntag bis Freitag LY2371 06:20 Uhr 09:40 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY2373 17:30 Uhr 20:50 Uhr B738

Wien – Tel Aviv

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Montag, Mittwoch und Freitag LY362 10:35 Uhr 15:00 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY364 21:35 Uhr 02:00 Uhr +1 B738

Tel Aviv - Wien

Flugtage Flugnummer Abflug Ankunft Flugzeugtyp Montag, Mittwoch und Freitag LY361 06:40 Uhr 09:25 Uhr B738 Sonntag bis Donnerstag LY363 17:30 Uhr 20:15 Uhr B738

