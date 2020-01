German Airways mit neuem Technikbetrieb für die Embraer-Flotte

Die zur German Airways gehörende WDL erhält zum neuen Jahr ihre Zulassung als EASA Part-145 Technikbetrieb. Die Zulassung wird vom Luftfahrt Bundesamt erteilt und unterliegt strengen Regularien. Mit der Genehmigung können Flugzeuge auf dem Flughafenvorfeld kurzfristig repariert und instand gesetzt werden (Line Maintenance).



German Airways hat ein eigenes Programm für die Einflottung der Embraer Flugzeuge aufgelegt. So sollen zwischen Januar und April 2020 insgesamt vier weitere Maschinen des Typs Embraer E-190 LR in die bestehende Flotte integriert werden.



Dominik Wiehage, COO der German Airways: „Wir freuen uns, dass wir nun auch die Embraer Maschinen selbst warten können. Wir vertrauen dabei unseren eigenen Technikern und stehen damit in der Tradition der Zeitfracht Gruppe."



Über German Airways

Unter dem Namen German Airways werden die beiden Airlines der Zeitfracht Gruppe LGW und WDL vermarktet. Die Flotte besteht aus derzeit drei Embraer E-190-Jets sowie 15 Dash-8 Q400 Turboprop-Flugzeugen.



Über die ZEITFRACHT Gruppe

Die Zeitfracht Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der dritten Generation mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und Hauptsitz in Berlin und Leipzig. Das Unternehmen ist vor allem in den drei Geschäftsfeldern Logistik, Luftfahrt und Immobilien tätig.

(red / German Airways)