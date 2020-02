Qatar Airways transportiert medizinische Hilfsgüter

Medizinische Hilfsgüter, die von chinesischen Gemeinden auf der ganzen Welt gespendet werden, werden von Qatar Airways Cargo-Flugzeugen über ihr globales Netzwerk von über 160 Destinationen zu ihren Cargo-Gateways in Shanghai, Guangzhou, Hongkong und Macao geflogen.



Am 2. Februar 2020 brachte Qatar Airways Cargo die erste Lieferung kritischer medizinischer Sanitätsartikel nach Shanghai. Die Sendung umfasste 100.000 medizinische N95-Atemmasken und 2.700 medizinische Einweg-Latexhandschuhe, die wichtigen Schutz für die Fachkräfte bieten, die rund um die Uhr in den Krankenhäusern der Provinz Hubei, dem Epizentrum des Virus, arbeiten.



Im Rahmen des Hilfsprogramms der chinesischen Gemeinden im Ausland wurden allein in Qatar bereits 700 Kilogramm medizinische Versorgung von chinesischen Unternehmen und Gemeinden gespendet.



Die „Green Channel"-Initiative für kostenlosen Frachtverkehr wurde gemeinsam von Qatar Airways und der chinesischen Botschaft in Qatar angekündigt. Qatar Airways ist die erste internationale Airline, die freiwillig Flüge zur Lieferung von Hilfsgütern zur Verfügung stellt.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Wir ergreifen unverzüglich Maßnahmen, um die schreckliche und verheerende Situation in China zu lindern. Wir hoffen, einen positiven Beitrag leisten zu können, indem wir unsere Stärken als einer der weltweit führenden Luftfrachtführer und unser starkes Netzwerk von Partnerschaften nutzen. Zusammen mit der chinesischen Botschaft in Qatar, die die Hilfsbemühungen mit den lokalen chinesischen Wirtschaftsorganisationen koordiniert, hoffen wir, dass unsere gemeinsamen Bemühungen dabei helfen, die Ausbreitung dieses Virus zu begrenzen und die Belastung des lokalen medizinischen Personals zu verringern, sodass wir damit einen sinnvollen Beitrag leisten können.“



Als schnelle Reaktion auf den von der Weltgesundheitsorganisation gemeldeten Mangel an medizinischen Hilfsgütern strömen Spenden der im weltweiten Ausland lebenden Chinesen ein.



Qatar Airways arbeitet auch eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, und rund um den Globus sorgen lokale Behörden für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Passagiere. Die moderne Flotte der Fluggesellschaft ist mit hocheffizienten HEPA-Filtersystemen (High-Efficiency Particulate Air) geschützt, die 99,97% der Feinstaubpartikel aus der Umluft in den Kabinen eliminieren und so die Ausbreitung von Pilzen, Viren und Bakterien in der Luft stark einschränken.



Qatar Airways hat ebenso die Entscheidung getroffen, Passagierflüge zum chinesischen Festland ab dem 3. Februar auszusetzen, aufgrund der durch den Ausbruch des Virus verursachten erheblichen operativen Herausforderungen. Eine laufende Überprüfung des Flugbetriebs wird jede Woche durchgeführt, um die Situation zu beurteilen, und sobald die Einschränkungen aufgehoben sind, wird Qatar Airways ihre Flüge unverzüglich wieder aufnehmen. Der Frachtflugdienst von Qatar Airways zu den beiden Festlandzielen in China – Guangzhou und Shanghai – bleibt unverändert.

(red / QR)