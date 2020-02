Beinahe-Crash bei Flydubai

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich am 11. Dezember 2019 auf einem Flug der arabischen Billigfluglinie Flydubai ereignet. Um ein Haar wäre die Maschine auf ähnliche Art und Weise abgestürzt, wie Flug Flydubai 981 am 19. März 2016 in Rostov am Don.

Wie der "Aviation Herald" berichtet, befand sich die Boeing 737-800 mit der Kennung A6-FEX als Flug FZ 1736 aus Almaty kommend im Anflug auf Dubai, als die Piloten ein Durchstartmanöver einleiteten. Auch der zweite Landeversuch musste abgebrochen werden.

Während dieses Manövers ging die Maschine plötzlich in einen steilen Sinkflug mit 4.000 Fuß Sinkrate pro Minute über, den Piloten gelang es erst in 1.300 Fuß MSL, den Zweistrahler abzufangen und wieder in den Steigflug überzugehen. Doch anstatt auf die von der Flugsicherung freigegebenen 4.000 Fuß MSL zu steigen, überschoss die Boeing 737 diese Höhe und die Crew konnte den rasanten Steigflug erst in 9.500 Fuß Höhe beenden. Der dritte Landeversuch war dann erfolgreich.

Flydubai bestätigte gegenüber dem "Aviation Herald" den Zwischenfall und erklärte, der Vorfall werde untersucht.

(red)