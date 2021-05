Emirates: Partnerschaft mit FlyDubai wird ausgeweitet

Seit der Wiederbelebung ihrer strategischen Codeshare-Partnerschaft Anfang September 2020 sind fast 500.000 Passagiere im gemeinsamen Netzwerk von Emirates und FlyDubai geflogen und haben dabei von optimierten Flugplänen, Verbindungen und Gepäcktransfers über Dubai profitiert - alles mit einem einzigen Ticket. Zu den beliebtesten Zielen des Abkommens gehören Kabul, Kathmandu, Kiew, die Malediven und Sansibar.



Emirates-Kunden können mit Codeshare-Flügen zu über 56 einzigartigen flydubai-Destinationen reisen, während flydubai-Kunden aus mehr als 82 Emirates-Destinationen wählen können. Reisende profitieren außerdem von einem erweiterten Flugplan, der sich auf 30 Ziele erstreckt, die von beiden Fluggesellschaften angeflogen werden. flydubai hat kürzlich die Wiederaufnahme von Flügen zu zwölf Zielen in Russland, fünf Städten im Iran sowie Flügen zu saisonalen Zielen in Georgien, der Türkei und Montenegro bekanntgegeben. Weitere Ziele werden in den kommenden Monaten angekündigt, wenn die Länder ihre Grenzen für die Wirtschaft und den Tourismus wieder öffnen.

Beide Fluggesellschaften setzen weiterhin auf ein erweitertes Flugangebot mit 16 zusätzlichen Ländern, die sich für den internationalen Tourismus mit quarantänefreier Einreise öffnen. Dieses Flugangebot umfasst Ziele in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Dschibuti, Finnland, Georgien, Kirgisistan, Rumänien, Serbien, Tansania, Ukraine und Usbekistan.



Reibungslose, sichere Reisen

Ab dem 21. Mai genießen Kunden von Emirates ein noch angenehmeres Reiseerlebnis mit verbesserten Flugplänen und Verbindungen zu 22 flydubai-Zielen ab Terminal 3 am Dubai International Airport. Zu den Zielen gehören unter anderem Basra, Belgrad, Bukarest, Kiew, Odesa, Prag, Salalah, Sofia und Sansibar. Emirates und FlyDubai bieten Produkte und Bordservices, die sich auf das Wertversprechen der einzelnen Marke konzentrieren und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern am Boden und in der Luft in den Vordergrund stellen. Beide Fluggesellschaften haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen während des gesamten Reiseverlaufs implementiert. Dazu gehören unter anderem modernste HEPA-Filter an Bord und eine Reihe von weiteren Protokollen. Ein Großteil der Besatzung und der Piloten beider Fluggesellschaften wurde zudem vollständig geimpft. Reisende, die in Dubai umsteigen, können sich auf einen reibungslosen Ablauf mit reduzierten Umsteigezeiten zwischen Terminal 3 und Terminal 2 freuen.

(red / EK)