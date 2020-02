Qatar Airways startet Frachtflüge mit medizinischen Hilfsgütern nach China

Fünf Frachtflugzeuge von Qatar Airways Cargo sind am Freitag mit etwa 300 Tonnen medizinischer Hilfsgüter, die von der Fluggesellschaft zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen gegen das Coronavirus gespendet wurden, nach China gestartet. Die fünf Flüge nach Peking, Shanghai und Guangzhou sind Teil des freiwilligen Angebots von Qatar Airways: kostenloser Luftfrachttransport für medizinische Hilfsgüter, die von den chinesischen Botschaften und Konsulaten weltweit zur Bekämpfung des Coronavirus-Notstands organisiert wurden.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Als diese Krise begann, wussten wir, dass wir China unterstützen müssen. Als eines der führenden Luftfrachtunternehmen der Welt befinden wir uns in der einzigartigen Position, humanitäre Hilfe durch sofortige Bereitstellung von Flugzeugen, medizinische Hilfsspenden sowie Koordinierung logistischer Maßnahmen zu leisten. Wir hoffen, dass unsere gemeinsamen Bemühungen mit der chinesischen Botschaft in Qatar dazu beitragen, die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen, das medizinische Personal vor Ort zu entlasten und den betroffenen Gemeinden in China zu helfen.“



Der Transport am 21. Februar schließt an eine frühere Lieferung medizinischer Hilfsgüter am 2. Februar 2020 nach Shanghai an: Diese Sendung umfasste 100.000 Mundschutzmasken der medizinischen Klasse N95 und 2.700 medizinische Einweg-Latexhandschuhe, die den medizinischen Fachkräften, die rund um die Uhr in den Krankenhäusern der Provinz Hubei im Epizentrum des Virus arbeiten, wichtigen Schutz bieten. Qatar Airways plant in den kommenden Wochen weitere Spendentransporte.



Die „Green Channel"-Initiative für kostenlosen Flugverkehr wurde am 7. Februar 2020 gemeinsam von Qatar Airways und der chinesischen Botschaft in Qatar angekündigt. Qatar Airways ist damit - nach eigenen Angaben - die erste internationale Fluggesellschaft, die sich freiwillig für medizinische Notlieferungen einsetzt. Die Airline arbeitet zudem eng mit der Weltgesundheitsorganisation und lokalen Behörden weltweit zusammen, um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Passagiere zu gewährleisten. Ihre moderne Flotte wird mit HEPA-Filtersystemen (High-Efficiency Particulate Air) geschützt, die 99,97% der Partikel aus der Kabinenluft entfernen und so die Ausbreitung von Pilzen, Viren und Bakterien stark einschränken.

(red / QR)