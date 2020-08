Qatar Airways fliegt als einzige internationale Airline fünf australische Großstädte an

Qatar Airways "freut sich", so die Formulierung in einer Presseaussendung, die Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach Adelaide ab dem 16. August 2020 zu verkünden. Die südaustralische Hauptstadt ist auf dem Kontinent das fünfte Ziel der Airline, das wieder angeflogen wird. Damit ist Qatar Airways nach eigenen Angaben derzeit die einzige internationale Fluggesellschaft, die fünf große Städte in Australien anfliegt.



Qatar Airways Cargo hat während der COVID-19-Pandemie eine große Anzahl von Charter- und reinen Fracht-Passagierflugzeugen eingesetzt, um australische Händler zu unterstützen und wichtige medizinische Güter zu transportieren. Als Reaktion auf die Nachfrage nach australischen Frischwaren und Arzneimitteln setzte Qatar Airways Cargo im April 2020 zweimal wöchentlich Boeing 777-Frachtflugzeuge nach Melbourne und Perth ein. Mit der Wiederaufnahme der Passagierflüge nach Adelaide führt die Airline insgesamt 25 Flüge pro Woche von und nach Australien durch, darunter 23 Bauchraumfrachtflüge und zwei Frachtflugzeuge mit einer wöchentlichen Kapazität von jeweils mehr als 700 Tonnen.



Als eine der ersten Airlines, die sich dem International Freight Assistance Mechanism (IFAM) der australischen Regierung angeschlossen hat, stellt Qatar Airways mit ihrem globalen Streckennetz Landwirten und Händlern in ganz Australien eine bedeutende Luftbrücke für den Export zur Verfügung. Durch das IFAM-Projekt hat die Airline dazu beigetragen, lebenswichtige globale Lieferketten zwischen australischen Händlern und ihren Kunden im gesamten Nahen Osten, Europa und Asien wiederherzustellen.



Qatar Airways nahm 2016 den Flugbetrieb nach Adelaide auf und flog mit dem ersten Airbus A350 nach Australien. Der zweimal wöchentliche Flug nach Adelaide wurde mit dem treibstoffeffizienten Airbus A350-900 der Airline durchgeführt, der 36 Sitze in der Business Class und 247 Sitze in der Economy Class bietet. Qatar Airways hat vor kurzem beschlossen, den Airbus A380 am Boden zu halten und stattdessen ihre gesamte Flotte von Airbus A350- und Boeing 787-Flugzeugen einzusetzen, da diese umweltfreundlicher und kommerziell nachhaltiger sind. Benchmark-Untersuchungen haben ergeben, dass die A350-Flugzeugflotte von Qatar Airways bei Flügen nach Australien im Vergleich zum A380 bis zu 20 Tonnen CO2 pro Blockstunde einspart.



Mit der Wiederaufnahme der Flüge nach Adelaide führt Qatar Airways 23 Passagierflüge pro Woche nach Australien durch:



● Zwei wöchentliche Flüge nach Adelaide

● Drei wöchentliche Flüge nach Brisbane

● Vier wöchentliche Flüge nach Perth

● Tägliche Flüge nach Melbourne

● Tägliche Flüge nach Sydney



Qatar Airways ist weiterhin führend bei der Wiederherstellung des internationalen Luftverkehrs, da die Airline ihr Streckennetz auf mehr als 500 wöchentliche Flüge zu über 75 Destinationen ausgeweitet hat.



Zu den Sicherheitsmaßnahmen an Bord für Passagiere und Kabinenpersonal gehören die Bereitstellung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit und Einweg-Gesichtsschutz für die Passagiere. Business Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Sichtschutzwände und der Möglichkeit, einen 'Do Not Disturb (DND)'-Indikator zu verwenden. Die Qsuite ist auf Flügen zu mehr als 30 Zielen verfügbar, darunter London, Paris und Frankfurt. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am Hamad International Airport (HIA) in Doha umgesetzt wurden, finden Interessierte unter qatarairways.com/safety.



Um sicherzustellen, dass Reisende ihre Reise in aller Ruhe planen können, hat die Fluggesellschaft ihre Buchungsrichtlinien erweitert, um ihren Passagieren noch mehr Auswahl zu bieten. Die Fluggesellschaft wird unbegrenzte Datumsänderungen erlauben, und die Passagiere können ihr Reiseziel so oft wie nötig ändern, wenn es innerhalb von 5.000 Meilen vom ursprünglichen Zielort liegt. Die Fluggesellschaft berechnet für Reisen, die vor dem 31. Dezember 2020 abgeschlossen werden, keine Tarifdifferenzen; danach gelten die Tarifbedingungen. Alle Tickets, die für Reisen bis zum 31. Dezember 2020 gebucht werden, sind ab dem Ausstellungsdatum zwei Jahre lang gültig. Die vollständigen Bedingungen und Konditionen finden Sie unter www.qatarairways.com/RelyOnUs.

