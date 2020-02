Turkish Airlines stellt Flüge nach China und in den Iran ein

Die teilstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat angekündigt, alle Flüge nach China und in den Iran einzustellen. Als Grund nannte die Airline die Ausbreitung des Coronavirus'. Die Flüge nach China würden vorerst bis 29. Februar ausgesetzt, jene in den Iran bis zum 10. März. Einzige Ausnahme bleibt Teheran, das weiterhin angesteuert wird.

Gleichzeitig erklärte Turkish Airlines, dass Ausländern, die in den vergangenen 14 Tagen in der Volksrepublik China oder dem Iran waren, die Einreise in die Türkei verweigert werde.

(red)